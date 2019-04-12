Общество
Снимок россиянки назван одним из лучших фото годаLenta.ru 01:47
На снимке запечатлена 15-летняя девушка по имени Пура. Она едет на автомобиле в розовом платье по одному из районов Гаваны, а жители готовятся отметить ее день рождения. Пятнадцатилетие в латинской культуре — особый праздник, который символизирует превращение девочки в женщину.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 08:25, Ашберн
Происшествия
Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО
Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика
Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ
Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Общество
Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности
В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Экономика
В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей
Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Общество
СПЧ предложил разработать госпрограмму помощи бездомным
Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает правительству разработать государственную программу помощи бездомным людям.
Обновлено в 06:53
Экономика
Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit
Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Общество
Священника наказали за участие жены в конкурсе красоты
Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети фотографий его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.
Обновлено в 05:11
Кино
Погибшие герои «Игры престолов» обрели покой на кладбище
Австралийская телекомпания Foxtel возвела кладбище умерших героев телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 06:59
Общество
В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой
Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»
Обновлено в 06:07
Политика
Литва отозвала посла из России из-за угроз
МИД Литвы отзовет российского посла Ремигиюса Мотузаса для консультаций, так как дипломат становится уязвимым и так как посольство и его сотрудники получили угрозы.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт
Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ
После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Космос
День космонавтики 2019 - удачный год для пилотируемой космонавтики
2019 г. станет «удачным годом» для пилотируемой космонавтики, сообщили организаторы мероприятий «Юрьевой ночи» в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 01:05
Политика
Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире
Обновлено вчера в 21:44
Политика
Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа
В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Общество
В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика
Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика
Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян
Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия
На Кубани упал легкомоторный самолет
Обновлено в 07:46
Политика
Путин: призыв в армию уйдет в прошлое
Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено в 08:12
Авто
Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом
Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Авто
АвтоВАЗ прекращает экспорт автомобилей в страны Евросоюза
Концерн «АвтоВАЗ» решил прекратить поставки автомобилей Lada в страны Европейского союза.
Обновлено вчера в 12:21
Политика
В Крыму подсчитают экономический ущерб, нанесенный властью Украины
Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам и Госсовету Крыма посчитать экономические убытки за время нахождения полуострова в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения от Киева.
Обновлено в 07:29
Космос
Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий
Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Шоу-бизнес
Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации
Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Авто
Медведев утвердил правила автотюнинга
Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика
В России создан банк для Роскосмоса
Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52