Общество

Снимок россиянки назван одним из лучших фото годаLenta.ru 01:47

На снимке запечатлена 15-летняя девушка по имени Пура. Она едет на автомобиле в розовом платье по одному из районов Гаваны, а жители готовятся отметить ее день рождения. Пятнадцатилетие в латинской культуре — особый праздник, который символизирует превращение девочки в женщину.
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Лауреат конкурса Стенина завоевала бронзу World Press Photo

RT на русском07:50

Лучшие фотографии 2018 года по версии World Press Photo. Галерея

Дождьвчера в 18:03

World Press Photo—2019

Коммерсантъ07:17

Снимок россиянки назван одним из лучших фото года

Lenta.ru01:47

В Амстердаме объявлены лауреат World Press Photo – международной премии в области фотожурналистики

Эхо Москвы01:16

World Press Photo назвала лучшую фотографию 2019 года

ТАССвчера в 19:21

Обладатель Гран-при конкурса Стенина взяла «бронзу» ведущей фотопремии мира

РИА Новости06:48
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Происшествия

Мосгорсуд оставил Михаила Абызова в СИЗО

Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты бывшего министра «Открытого правительства» Михаила Абызова об изменении меры пресечения.
Обновлено в 05:29
Авто

Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы

Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Политика

Матвиенко назвала условия возвращения делегации России в ПАСЕ

Делегация России не готова вернуться к работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), пока у организации остается возможность дискриминации национальных делегаций.
Обновлено в 06:11
Общество

Голикова назвала регионы с самым высоким уровнем смертности

В прошлом году самый высокий уровень смертности зарегистрирован в Орловской, Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской и Тверской областях, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Министерства труда и социальной защиты.
Обновлено в 04:33
Экономика

В Минздраве отказались признавать маленькие зарплаты врачей

Напомним, на прошлой неделе СМИ сообщили, что в трети больниц на Урале зарплаты врачей и другого медицинского персонала ниже средних по региону.
Обновлено в 05:03
Общество

СПЧ предложил разработать госпрограмму помощи бездомным

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) предлагает правительству разработать государственную программу помощи бездомным людям.
Обновлено в 06:53
Экономика

Bloomberg подсчитал убытки ведущих британских компаний из-за Brexit

Британские компании тратят миллионы фунтов стерлингов на меры на случай непредвиденных обстоятельств по всем направлениям, сообщает Bloomberg, отмечая, что многие организации из различных отраслей уже готовятся к наихудшему сценарию, при котором Brexit начнется без какого-либо соглашения с ЕС.
Обновлено в 04:11
Общество

Священника наказали за участие жены в конкурсе красоты

Магнитогорская епархия в Челябинской области наказала священника Сергия Зотова после появления в Сети фотографий его супруги Оксаны, которая принимала участие в конкурсе красоты во время Великого поста.
Обновлено в 05:11
Кино

Погибшие герои «Игры престолов» обрели покой на кладбище

Австралийская телекомпания Foxtel возвела кладбище умерших героев телесериала "Игра престолов".
Обновлено в 06:59
Общество

В Петербурге появилось граффити с Валентиной Терешковой

Граффити в честь Дня космонавтики с изображением первой женщины-космонавта Валентиной Терешковой появилось на стене дома в Центральном районе Санкт-Петербурга, сообщила арт-группа "Явь" в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено в 07:08
Армия и оружие

В России завершились госиспытания ЗРС «Витязь»

Обновлено в 06:07
Политика

Литва отозвала посла из России из-за угроз

МИД Литвы отзовет российского посла Ремигиюса Мотузаса для консультаций, так как дипломат становится уязвимым и так как посольство и его сотрудники получили угрозы.
Обновлено вчера в 12:13
Спорт

Синицина и Кацалапов стали вторыми в произвольном танце на ЧМ

После выступления Синициной и Кацалапова на счету сборной России 61 балл, наша команда идет на третьем месте в общем зачете.
Обновлено в 06:00
Космос

День космонавтики 2019 - удачный год для пилотируемой космонавтики

2019 г. станет «удачным годом» для пилотируемой космонавтики, сообщили организаторы мероприятий «Юрьевой ночи» в официальном пресс-релизе.
Обновлено в 01:05
Политика

Появилось видео спора Порошенко и Зеленского в прямом эфире

Обновлено вчера в 21:44
Футбол

«Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отправил в дубль

Обновлено в 07:52
Политика

Британская полиция задержала Джулиана Ассанжа

В Лондоне задержан основатель Wikileaks Джулиан Ассанж. Об этом сообщили в Скотленд-Ярде.
Обновлено вчера в 05:38
Общество

В Гидрометцентре призвали не спешить убирать зимние вещи

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд призвал жителей европейской части России не спешить прятать зимние вещи.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Лукашенко: Россия выкручивает Беларуси руки

Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил Кремль в ущемлении Минска, заявив, что в РФ уже «обнаглели до такой степени, что начинают выкручивать нам руки».
Обновлено вчера в 09:32
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

Реальная заработная плата россиян выросла в 2018 году на 6,8%. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии.
Обновлено в 03:53
Происшествия

На Кубани упал легкомоторный самолет

Обновлено в 07:46
Политика

Путин: призыв в армию уйдет в прошлое

Президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками НПО "Энергомаш" заявил, что армейский призыв рано или поздно уйдет в прошлое.
Обновлено в 08:12
Авто

Haval начал продажи Haval Н2 и Н6 с новым логотипом

Российские дилеры Haval начали продажи кроссоверов Haval H2 и H6 с новым логотипом. Первые «товарные» машины уже поступили к дилерам.
Обновлено вчера в 09:04
Авто

АвтоВАЗ прекращает экспорт автомобилей в страны Евросоюза

Концерн «АвтоВАЗ» решил прекратить поставки автомобилей Lada в страны Европейского союза.
Обновлено вчера в 12:21
Политика

В Крыму подсчитают экономический ущерб, нанесенный властью Украины

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин поручил профильным думским комитетам и Госсовету Крыма посчитать экономические убытки за время нахождения полуострова в составе Украины, чтобы потребовать их возмещения от Киева.
Обновлено в 07:29
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено 10 апреля в 09:15
Шоу-бизнес

Любовь Успенская показала фото дочери во время реабилитации

Успенская старается как можно чаще навещать Татьяну. Прошлой осенью дочь Любови Успенской упала с велосипеда.
Обновлено в 04:00
Шоу-бизнес

69-летний Александр Буйнов выразил симпатию Светлане Лободе

Обновлено в 02:43
Авто

Медведев утвердил правила автотюнинга

Документ, опубликованный на сайте правительства, объясняет правила внесения изменений в конструкцию автомобилей.
Обновлено вчера в 20:42
Экономика

В России создан банк для Роскосмоса

Кредитную организацию было решено переименовать в "Роскосмосбанк" В ноябре 2018 года председателем совета директоров "Фондсервисбанка", обслуживающего предприятия ракетно-космической отрасли России, стал глава Роскосмос Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 01:52
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