Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 годИзвестия 02:44
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
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Авто
В марте российский авторынок стал пятым в Европе
Крупнейшим авторынком Европы по итогам марта 2019 года стала Великобритания с объемом реализации 458 054 машины (-3,4%).
Обновлено в 07:32
Общество
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в России
Самый высокий уровень смертности в 2018 году был зафиксирован в Ивановской, Тульской, Новгородской, Псковской, Тверской и Орловской областях России.
Обновлено в 08:17
Политика
Самым богатым депутатом Госдумы стал Аникеев от Владимирской области
Депутат Госдумы Григорий Аникеев («Единая Россия») стал самым богатым депутатом нижней палаты парламента, он задекларировал более 2,3 млрд рублей, передает корреспондент ИА REGNUM 12 апреля.
Обновлено в 13:36
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:11
Общество
Дорожный набор «Аэрофлота» для бизнес-класса признали лучшим в Европе
Российская компания «Аэрофлот» удостоена престижной премии 2019 PAX International Readership Awards за свой набор для бизнес-класса.
Обновлено в 12:23
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
WP: соратники Трампа пытались отправить нелегалов в округа демократов
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа дважды за последние полгода пытались выпустить нелегальных мигрантов из центров временного содержания и отправить в города, которые контролируют представители демократической партии, пишет The Washington Post.
Обновлено в 02:21
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу
Компания АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Европу. Об этом заявила представитель концерна в интервью Sputnik Германия.
Обновлено вчера в 13:53
Политика
В Сети обнародовали новый электоральный рейтинг Зеленского и Порошенко
Если бы второй тур президентских выборов на Украине состоялся в ближайшее время, лидер партии "Слуга народа" Владимир Зеленский получил бы 49,3% голосов, а нынешний глава государства Петр Порошенко – 20,6% Об этом сообщает главный редактор издания "Левый берег" Соня Кошкина в своем Telegram-канале со ссылкой на результаты исследования Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 02:12
Политика
Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь «серый» транзит из Белоруссии
Россельхознадзор попросил ФСБ и Минтранс принять участие в пресечении "серых" схем транзита животноводческой продукции из Белоруссии, сообщило ведомство.
Обновлено в 13:23
Кино
Скончался режиссер Сергей Страхов
Обновлено в 10:13
Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
Хотя средние доходы наиболее состоятельной части общества с 2013 по 2018 год снижались, доля принадлежащих им финансовых активов и сбережений в экономике росла.
Обновлено в 06:58
Общество
Недвижимость за границей есть у 22 депутатов Госдумы
Зарубежная недвижимость имеется и у ряда супруг парламентариев.
Обновлено в 13:30
Шоу-бизнес
Алла Пугачева: «Три раза видела Киркорова пьяным. Это катастрофа»
В марте 94-го Алла Пугачева вышла замуж за Филиппа Киркорова. Регистрация брака прошла в Санкт-Петербурге, расписывал пару Анатолий Собчак.
Обновлено в 10:00
Общество
Шторм мешает лодке Конюхова достичь мыса Горн
Штормовая погода с десятиметровыми волнами, снегом и встречным ветром мешают вёсельной лодке мореплавателя Фёдора Конюхова достичь мыса Горн, сообщил РИА Новости руководитель штаба экспедиции Оскар Конюхов.
Обновлено в 13:26
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Авто
Новый бренд Bordrin представил кроссоверы iV6 и iV7
Основанная в 2016 году китайская компания Bordrin Motor презентовала в Шанхае два электромобиля: серийный среднеразмерный паркетник iV6 и концепт большого семиместного кроссовера iV7.
Обновлено в 04:46
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
Обновлено в 12:34
Кино
Опубликован первый тизер нового эпизода «Звездных войн»
Disney представила первый тизер-трейле нового, девятого эпизода "Звездных войн".
Обновлено в 13:43
Политика
Меркель призвала Россию освободить «пленных моряков»
Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась с просьбой к России освободить 24 украинских моряков.
Обновлено в 09:37
Армия и оружие
Генерал Сердюков назначен командующим в Сирии
Обновлено в 03:58
Спорт
Гимнастка Мельникова стала бронзовым призёром ЧЕ в многоборье
Россиянка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром чемпионата Европы в Щецине (Польша) в индивидуальном многоборье.
Обновлено в 13:42
Политика
Тимошенко обвинила Зеленского в унижении статуса президента Украины
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко возмутилась перепалкой президента Украины Петра Порошенко и его соперника в борьбе за пост главы государства Владимира Зеленского в эфире телеканала «1+1».
Обновлено в 08:10
Шоу-бизнес
42-летняя Дана Борисова увеличила губы
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее новые губы.
Обновлено в 11:54
Происшествия
В центре Москвы водитель BMW обстрелял водителя трактора
Водитель BMW в ходе дорожного конфликта на Садово-Кудринской улице в центре Москвы открыл стрельбу по водителю трактора.
Обновлено в 14:07
Авто
В Китае начали собирать кроссовер Volvo XC40
Обновлено в 10:22
Политика
Путин усомнился в возможности «нагнуть концессионеров» платных дорог
В ходе встречи с сотрудниками НПО у президента спросили, можно ли построить дорогу между Старыми и Новыми Химками, а также организовать льготный проезд для работников «Энергомаша» по платной дороге Санкт-Петербург — Москва.
Обновлено в 08:37