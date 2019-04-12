Общество
Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 годИзвестия 02:44
Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2»
Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.
Обновлено в 10:25
Политика
Украина объявила в розыск капитана «Норда»
Оболонский районный суд в Киеве в пятницу, 12 апреля, объявил в розыск капитана крымского сейнера «Норд» Владимира Горбенко, сообщила пресс-служба украинской прокуратуры в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:15
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено в 04:03
Экономика
Песков заработал в 17 раз меньше Навки
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в 2018 году заработал 12,795 миллиона рублей. Декларация опубликована на сайте Кремля.
Обновлено в 11:36
Авто
Раскрыты ключевые особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено в 11:44
Экономика
В ряде регионов прожиточный минимум пенсионера искусственно занижен
Несколько регионов России искусственно занижают прожиточный минимум пенсионера и поэтому граждане недополучают положенную им пенсию, заявил в пятницу министр труда и социальной защиты Максим Топилин.
Обновлено в 06:15
Технологии
Компания Disney запустит собственный онлайн-кинотеатр
Как сообщается на официальной странице в Twitter компании Walt Disney, разработчики ведут работы по созданию собственного сервиса потокового видео Disney Plus.
Обновлено вчера в 23:10
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена, сообщил источник
Неизвестный застрелил из пистолета бизнесмена Владимира Кулебакина в Выборгском районе Петербурга, сообщил РИА источник в силовых структурах.
Обновлено в 12:12
Шоу-бизнес
Павел Табаков рассказал о поклонницах и истерии в соцсетях
Иногда сижу с компанией, а тут подходят, заводят разговоры.
Обновлено в 11:00
Спорт
Загитова: Хотела сняться с ЧМ, чтобы не опозорить Россию
Российская фигуристка Алина Загитова призналась, что хотела сняться с чемпионата мира в японской Сайтаме за три дня до начала соревнований.
Обновлено в 10:25
Политика
В Эквадоре задержан соратник Ассанжа
Близкий соратник арестованного накануне основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, проживавший в Эквадоре, был задержан при попытке вылететь в Японию.
Обновлено вчера в 23:12
Политика
Зеленский оценил встречу с Макроном
Обновлено в 11:21
Футбол
«Молодёжка» ЦСКА победила «Оренбург» благодаря голам Н’Диайе и Чернова
Встреча прошла на стадионе «Октябрь» в Москве и завершилась победой «армейцев» со счётом 2:0. Первый гол в матче был забит ещё в начале матча – на 13-й минуте мяч в сетку отправил нападающий хозяев Лассана Н'Диайе.
Обновлено в 07:57
Спорт
Ефимова завоевала серебро чемпионата России на дистанции 100 м брассом
Пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова заняла второе место на дистанции 100 м брассом на чемпионате России по плаванию.
Обновлено в 12:01
Армия и оружие
НАТО помогла российским бомбардировщикам в Черном море
Обновлено в 07:09
Экономика
На 3% капиталистов России приходится 89% всех финансов в стране
На 3% самых богатых граждан России в 2018 году приходилось 89% всех финансовых активов.
Обновлено в 05:49
Происшествия
Полиция возбудила дело против избившего пешехода футболиста «Спартака»
В отношении Гулиева было возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 12.12 КоАП РФ «Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика».
Обновлено вчера в 16:43
Политика
СМИ узнали тайные имена семьи Порошенко для выезда с Украины
Обновлено в 11:58
Авто
Версии Peugeot 308 GT и GTi попали в жернова эконорм
Обновлено в 09:41
Общество
ГИБДД предлагает кратно увеличить штрафы за превышение скорости
В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Авто
Кабриолеты Aurus участвуют в репетиции парада Победы
Aurus Senat Cabrio участвует в репетиции парада Победы на Красной площади.
Обновлено в 02:15
Транспорт
Москва и Петербург обменяются опытом по уборке территорий
Мэр Москвы Сергей Собянин прислал две столичные бригады для уборки петербургских улиц с целью обмена опытом с Санкт-Петербургом.
Обновлено в 09:34
Футбол
Нико Ковач: «Левандовский и Коман не будут оштрафованы за драку»
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подтвердил, что нападающие Роберт Левандовский и Кингсли Коман подрались на тренировке мюнхенского клуба.
Обновлено в 09:34
Футбол
Рамос получил травму и не поможет «Реалу» две недели
Защитник «Реала» Серхио Рамос получил травму, сообщает пресс-служба мадридского клуба.
Обновлено в 11:02
Авто
АвтоВАЗ прекратит поставки автомобилей Lada в Евросоюз
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Медведев назначил замминистра энергетики
Заместителем министра энергетики назначен Юрий Маневич.
Обновлено в 11:16
Происшествия
Суд оправдал спасавшего беркутов брянского орнитолога-любителя
Орнитолог-любитель из Брянской области на протяжении 15 лет ухаживал за тремя больными беркутами. Однако он не зарегистрировал птиц.
Обновлено в 12:54