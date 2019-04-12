Общество

Снимок российского фотографа признан одним из лучших за 2018 годИзвестия 02:44

Главный приз получил американский фотограф Джон Мур, который запечатлел, как пограничники США обыскивают женщину из Гондураса, пока у нее в ногах стоит ее маленькая дочь и плачет.
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Снимок плачущей на границе США девочки выиграл World Press Photo

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World Press Photo назвала лучшую фотографию 2019 года

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В Амстердаме объявлены лауреат World Press Photo – международной премии в области фотожурналистики

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Lenta.ru01:47

Лучшие фотографии 2018 года по версии World Press Photo. Галерея

Дождьвчера в 18:03
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Обновлено в 10:04
Экономика

Топилин заявил о рекордном с 2012 года росте зарплат россиян

В прошлом году реальные зарплаты россиян выросли на 6,8 процента, заявил министр труда и социальной защиты Максим Топилин на расширенном заседании коллегии ведомства.
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Общество

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В Госавтоинспекции предложили увеличить штраф за превышение скоростного режима на 20-40 км/ч с нынешних 500 рублей до трех тысяч рублей.
Обновлено 10 апреля в 12:31
Здоровье

В Москве расскажут о способах защиты от клещевого энцефалита

Участники пресс-конференции «Клещи открывают новый весенний сезон» расскажут, где находятся очаги инфекционного распространения вируса, представят статистику заболевания, назовут симптомы клещевого энцефалита, а также объяснят, как защитить себя от укусов.
Обновлено вчера в 04:55
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что считает важным оставаться в контакте с президентом Украины Петром Порошенко, и тем самым объясняет свое решение пригласить его в Берлин за неделю до второго тура выборов.
Обновлено в 09:23
Шоу-бизнес

Алла Пугачева согласилась на операцию ради юбилейного концерта

Примадонна российской эстрады тщательно готовится к своему юбилейному шоу. Все песни на концерте Алла Пугачева будет петь без фонограммы.
Обновлено в 08:10
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В России заявили о ненужности пилотируемой космонавтики

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Порошенко использовал Кокорина для тайных поездок

Обновлено в 07:45
Политика

Зеленский приехал во дворец на встречу с Макроном

Обновлено в 09:31
Происшествия

Два человека пострадали при падении самолета на бейсбольное поле в США

Обновлено в 09:40
Происшествия

В Новосибирской области учительницу включили в список экстремистов

У школы к учительнице претензий не было, рассказал директор Антон Димитрюк, который стал свидетелем по делу.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Казани подростки толпой избили сверстника

Обновлено в 07:10
Культура

Худрук Александринки Валерий Фокин решил выйти из секретариата СТД

Худрук Александринского театра Валерий Фокин принял решение о выходе из секретариата Союза театральных деятелей РФ из-за несогласия с позицией СТД по вопросу объединения Александринского театра и Театра драмы имени Волкова, об этом он написал в открытом письме председателю правительства и министру культуры РФ.
Обновлено в 10:00
Политика

Белоруссия ждет российских инспекторов для проверки яблок и груш

Белоруссия готова принять специалистов Россельхознадзора для проверки производителей яблок и груш, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:54
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли задумала вернуть Брэда Питта

Анджелина Джоли затягивает бракоразводный процесс, так как хочет вернуть Брэда Питта в семью.
Обновлено в 08:15
Футбол

В Москве не согласовали митинг в поддержку Кокорина и Мамаева

Обновлено в 08:18
Происшествия

В Сети появились видео драки игрока «Спартака» с иностранцем

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Политика

В США призвали к пересмотру отношений с Россией

В создании материла приняли участие экс-глава госдепартамента США с 1982 по 1989 год Джордж Шульц, бывший руководитель американского Минобороны Уильям Перри (1994–1997), а также бывший сенатор-демократ от штата Джорджия (1972–1997) и экс-глава комитета сената Соединенных Штатов по вооруженным силам Сэмюэль Нанн.
Обновлено в 00:27
Экономика

Силуанов подписал директиву правительства о продаже «Трансконтейнера»

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов подписал директиву о продаже доли государства в компании "Трансконтейнер".
Обновлено в 09:43
Футбол

Капитан «Реала» Серхио Рамос получил травму ноги

Обновлено в 11:22
Футбол

Артем Дзюба исполнил мечту тяжелобольного ребенка

Обновлено в 09:25
Здоровье

Алексей Текслер и Николай Цуканов посетили челябинский онкоцентр

Обновлено в 08:33
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили британским властям после ареста Ассанжа

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Обновлено в 06:19
Недвижимость

Москва вошла в топ-10 городов мира по росту цен на жилье

Москва заняла шестое место в рейтинге городов мира с наиболее высокими темпами роста цен на жилье в 2018 году.
Обновлено в 09:26
Происшествия

Кокорин и Мамаев хотели поставить водителя Соловчука на колени

Обновлено в 08:59
Автоспорт

На машине Квята сменили двигатель

На машине российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята произведена замена двигателя.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Суд оставил экс-министра Абызова под арестом в СИЗО

Обновлено в 05:53
Политика

Путин отметил успешную работу Volkswagen в России

Президент России Владимир Путин 12 апреля на встрече с гендиректором автопроизводителя Volkswagen Group Гербертом Диссом отметил успешную работу автоконцерна в стране, сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:15
Политика

СК объявил в розыск экс-главу Минобороны Украины Гриценко

«В суд поступило ходатайство о заочном аресте Гриценко Анатолия Степановича, он объявлен в международный розыск», — заявила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царёва.
Обновлено в 03:57
Армия и оружие

В ЛНР назвали число погибших бойцов ВСУ в Донбассе

Обновлено в 08:08
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