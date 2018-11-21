Циклон распространит свое влияние почти на всю Сибирь, Урал, север и восток Европейской части страны. Также он затронет Центральный регион, в том числе Москву. В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду.

с чего всё началось

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