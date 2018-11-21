Погода
Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Известиявчера в 21:53
с чего всё началось
Циклон распространит свое влияние почти на всю Сибирь, Урал, север и восток Европейской части страны. Также он затронет Центральный регион, в том числе Москву. В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду.Российская газетавчера в 19:15
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Погода
Жителей Камчатки предупредили о волнах в 8-9 метров из-за шторма
Обновлено в 02:39
Погода
Ноябрь в Москве может стать одним из самых сухих за 140 лет
За последние 10 лет похожая ситуация наблюдалась в 2008 году, когда за две декады ноября в Москве выпал всего сантиметр снега, а в 2010 и 2014 его не было вовсе.
Обновлено в 05:05
Погода
В четверг в Приморье вновь пройдёт снег
Ближайшей ночью к Приморью подойдёт очередной фронтальный раздел, который в течение завтрашнего дня будет смещаться над территорией Приморского края и вызовет местами небольшой снег.
Обновлено в 03:31
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Ураган «Майкл» сдвинул дом в США на 366 метров
Волны и штормовой ветер, достигавший во время урагана «Майкл» скорости в 250 километров в час, почти на 366 метров передвинули жилой дом в американском штате Флорида.
Обновлено в 04:01
Погода
В Воркуте отменены занятия в школах из-за метели
В Воркуте отменены занятия во всех школах для учащихся 1-8 классов, передает ОТР.
Обновлено в 04:29
Погода
В Мурманске 50 единиц техники убирают снег
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Обновлено в 04:27
Погода
Штормовой ветер нагонит воды с Белого моря, возможны подтопления
Обновлено вчера в 23:56
Погода
Снежный покров в Казани запаздывает
На Руси испокон веков с 21 ноября, после окончания всех осенних сельских работ, начинались михайловские праздники - веселые и сытные: хлеба пока еще много, есть вырученные деньги от продажи излишков урожая, заплачены все долги.
Обновлено в 03:03
Погода
Из-за шторма в Кировске произошла аварийная остановка передатчика
Не в пример тому, что было накануне. Из-за шторма в Кировске произошла аварийная остановка передатчика.
Обновлено в 03:50
Погода
Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
Конец Хараппской цивилизации был, по словам климатологов, связан с тем, что характер выпадения осадков радикально изменился - зимние муссоны стали еще более обильными, а летние дожди начали выпадать все реже и реже.
Обновлено в 01:57
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Из-за снега затруднено движение в центре Пензы
В час пик было сильно затруднено движение транспорта в центре Пензы, на улицах Антонова и Измайлова, а также на тех улицах, которые идут на подъем.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Наводнение в Испании: поезд сошел с рельсов, затоплены курорты
Стихийное бедствие обрушилось и на континентальную часть Испании. В Каталонии из-за проливных дождей и оползня сошел с рельсов поезд.
Обновлено вчера в 11:55
Погода
Синоптики пообещали крымчанам теплую зиму
Согласно консенсусному прогнозу на предстоящий зимний сезон зима в Крыму будет теплее обычного, а осадков выпадет в пределах нормы, - сообщила руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Обновлено вчера в 14:37
Погода
Еноты, куницы и шакалы подбираются к Финляндии из-за погоды
В скором времени на территории Финляндии начнут распространяться шакалы, еноты-полоскуны, куницы, полевки и другие виды млекопитающих, которые переберутся в Суоми из Южной Европы.
Обновлено вчера в 09:45
Погода
В Москве будет пасмурно и снежно
Сегодня в Москве и области властвует малоактивный атмосферный фронт, который будет сопровождаться облачностью и небольшим снегом при температурном фоне немного выше климатической нормы, сообщает центр погоды «Фобос».
Обновлено в 01:25