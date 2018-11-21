Погода
Мощный снежный шторм ожидается в Центральной части России. Циклон придет с севера Сибири, будет двигаться к Уралу и затронет Москву, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Известиявчера в 21:53
с чего всё началось
Циклон распространит свое влияние почти на всю Сибирь, Урал, север и восток Европейской части страны. Также он затронет Центральный регион, в том числе Москву. В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду.Российская газетавчера в 19:15
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Погода
Жителей Камчатки предупредили о волнах в 8-9 метров из-за шторма
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Ураган «Майкл» сдвинул дом в США на 366 метров
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В Североморске остановка оторвалась от земли из-за ураганного ветра
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Погода
В Воркуте из-за метели и сильного ветра объявлен актированный день
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Как гибнут цивилизации и что с этим можно поделать
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Из-за снега затруднено движение в центре Пензы
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Наводнение в Испании: поезд сошел с рельсов, затоплены курорты
Стихийное бедствие обрушилось и на континентальную часть Испании. В Каталонии из-за проливных дождей и оползня сошел с рельсов поезд.
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Еноты, куницы и шакалы подбираются к Финляндии из-за погоды
Обновлено вчера в 09:45
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Тропические циклоны атаковали несколько популярных пляжных курортов
Серия тропических циклонов на этой неделе вышла на известные пляжные курорты.
Обновлено вчера в 09:17
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Ноябрь 2018 г. в Москве может войти в десятку самых сухих за последние 140 лет
В Москве с начала ноября 2018 г. выпало всего около 20% месячной нормы осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
Обновлено в 03:48