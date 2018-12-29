Происшествия

В МЧС уточнили число попавших под лавину в Хабаровском крае
RT на русском
22:44

В МЧС по Хабаровскому краю сообщили, что под лавину в посёлке Многовершинный попали 10 человек, а не 11. Об этом информирует РИА Новости.
RT на русском22:44

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В экстремальных условиях проходит поиск накрытых лавиной горняков в Хабаровском крае

AmurMedia.ru22:45

Режим ЧС введен в районе Хабаровского края, где сошли лавины

ТАСС22:42

В Хабаровском крае снежная лавина накрыла одиннадцать человек

Хабаровский край сегодня19:20

В Хабаровском крае снежная лавина накрыла 10 человек

РИА Новости19:11

Названы предварительные версии схода лавин в поселке в Хабаровском крае

КП - Хабаровск21:30

Один человек погиб при сходе лавины в Хабаровском крае

Губерния22:56

Один человек погиб при сходе лавины в Хабаровском крае

Московский Комсомолец21:55
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Происшествия

В МЧС уточнили число попавших под лавину в Хабаровском крае

Обновлено в 22:44
Хоккей

Сборная России обыграла команду Чехии

Обновлено в 22:34
Армия и оружие

Die Welt: российский «Авангард» вызвал «панику» в США

Немецкое издание Die Welt назвало комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком "новогодним подарком для россиян".
Обновлено в 22:06
Общество

Пользователей Сети рассмешила Меланья Трамп «без штанов»

Первая леди США Меланья Трамп удивила пользователей Сети своим образом после возвращения из поездки в Ирак и Германию, некоторые сравнили ее с эльфом.
Обновлено в 18:03
Происшествия

В Подмосковье загорелся газопровод

Обновлено в 20:29
Политика

В Крыму достроили заграждение на границе с Украиной

Обновлено в 06:44
Политика

Песков рассказал, как Путин встретит Новый год

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин встретит Новый год в кругу родных и близких.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие

В ДНР сообщили о попытке ВСУ захватить нейтральную зону

Обновлено в 14:05
Происшествия

К юго-востоку от Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,2

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в субботу к юго-востоку от Филиппин, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 22:52
Экономика

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля в Данию

Власти Германии одобрили план строительства подводного тоннеля стоимостью восемь миллиардов долларов, который соединит Данию и Германию, сообщается в пресс-релизе государственной датской строительной компании Femern A/S.
Обновлено в 17:06
Армия и оружие

Стратегия РФ по модернизации боевых самолётов восхитила США

В США высоко оценили модернизацию военных самолетов советской эпохи.
Обновлено в 22:22
Наука

В Бразилии обнаружили самую редкую в мире птицу

Обновлено в 06:28
Армия и оружие

Появилось видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

ОАК опубликовала кадры первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
Обновлено в 09:48
Происшествия

В Египте подорвали автобус с туристами

Обновлено в 17:55
Происшествия

ФСБ нагрянула с обысками на склады сети магазинов «Красное и Белое»

В офисах и на складах крупной распространённой в России сети торговых точек по продаже спиртных напитков «Красное и Белое» в Челябинске и российской столице проходят обыски.
Обновлено 26 декабря в 11:19
Экономика

Путин подписал закон о предельной сумме долга по микрокредитам

Закон об ограничении предельной суммы долга по потребительским кредитам подписан президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:29
Общество

Верховный суд обязал курящих жильцов компенсировать вред соседям

Обновлено в 04:49
Наука

Ученые рассказали о пользе алкоголя для сердца

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и в меру употребляющие алкоголь, в среднем живут на год дольше, чем трезвенники или алкоголики.
Обновлено в 22:10
Общество

Самарский министр извинилась за совет малоимущим семьям завести огород

Обновлено в 06:25
Политика

Володин ответил на требования Меркель и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
Армия и оружие

Израильский вертолет нанес удар по военному посту ХАМАС в секторе Газа

Вертолет армии обороны Израиля нанес удар по военному посту движения ХАМАС в секторе Газа, сообщается в заявлении армейской пресс-службы.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

Руководство МВД России поручило иркутскому главку проверить сообщения о якобы незаконной охоте на медведя губернатора Сергея Левченко.
Обновлено в 14:09
Гаджеты

Apple запатентовала гнущийся в обе стороны iPhone

Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Белый дом опроверг информацию о выводе войск США из Афганистана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не принимал решения о сокращении военного присутствия США в Афганистане и не отдавал соответствующий приказ Пентагону, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Гарретт Марки.
Обновлено в 18:19
Культура

Скончался израильский писатель Амос Оз

В Израиле на 79-м году жизни скончался известный писатель Амос Оз, сообщило издание Jerusalem Post.
Обновлено в 12:24
Общество

«Росконтроль» назвал лучшее шампанское

В исследовании участвовали игристые вина семи торговых марок: «Абрау-Дюрсо», «Наследие мастера/ЛевЪ ГолицинЪ», «Советское шампанское», «Российское шампанское», «Новый Светъ», «Цимлянское» и французское Moёt & Chandon.
Обновлено в 00:37
Политика

Путин и Меркель провели телефонные переговоры

Владимир Путин и Ангела Меркель провели телефонный разговор.
Обновлено в 14:20
Армия и оружие

Де Мистура заявил об опасности вывода войск США из Сирии

Уходящий со своего поста специального посланника генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил в интервью швейцарскому телеканалу RTS о риске усиления позиций террористической группировки "Исламское государство"* после вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 18:19
Политика

Россия и Великобритания вернут друг другу дипломатов

Отношения России и Великобритании ухудшились в марте 2018 года после того, как в британском Солсбери нервно-паралитическим веществом класса «Новичок» был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Обновлено в 06:08
Политика

На Украине отменили запрет на въезд в страну российских мужчин

В рамках военного положения был также введён запрет на въезд на Украину российских граждан мужского пола в возрасте от 16 до 60 лет.
Обновлено в 14:39
Главное