Происшествия
Снейдера арестовали за кражу автомобиляМатч ТВ 00:42
По сообщению De Telegraaf, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа» Уэсли Снейдер был арестован по обвинению в краже автомобиля. Издание ссылается на программу 6 Inside SBS6, которая сообщала, что футболист уничтожил угнанную машину.
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