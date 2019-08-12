Футбол
Снейдер завершил карьеру футболистаSoccer.ru 12:53
Бывший полузащитник «Реала» Уэсли Снейдер завершил профессиональную карьеру футболиста. Последним клубом Снейдера был катарский «Аль-Гарафа», в который он перешел в январе 2018 года. Также Снейдер выступал за «Аякс», «Интер» и «Ниццу».
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:10, Вашингтон
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