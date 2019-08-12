Футбол
Снейдер решил завершить карьеруProstoProSport вчера в 12:42
Экс-полузащитник сборной Нидерландов Уэсли Снейдер принял решение в 35 лет завершить профессиональную карьеру футболиста. Об этом сообщает официальный сайт «Утрехта». В последний раз хавбек появлялся на поле в декабре 2018-го в составе «Аль-Гарафы» в чемпионате Катара.
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Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним
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Снейдер закончил. Вспоминаем великий сезон-2009/10, за который ему не дали «Золотой мяч»
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