Футбол

Снейдер объявил о завершении карьерыЧемпионат 13:04

Голландский полузащитник Уэсли Снейдер объявил о завершении профессиональной карьеры, сообщает De Telegraaf. Последним клубом 35-летнего Снейдера стал катарский «Аль-Гарафа», за который он выступал с 2018 года.
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Уэсли Снейдер объявил о завершении карьеры

Sport24.ru13:34

Вы видели это фото Снайдера, Роббена и ван Перси много раз. Но вы будете скучать по ним

Спорт-Экспресс14:43

Снейдер закончил. Вспоминаем великий сезон-2009/10, за который ему не дали «Золотой мяч»

Sports.ru14:15

Весли Снайдер официально завершил карьеру

Sport.ru13:30

Снейдер объявил о завершении карьеры

Чемпионат13:04

Снейдер завершил карьеру

Матч ТВ13:02

Снейдер завершил карьеру

Советский спорт12:50
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Интернет

Пользователи сообщили о сбоях в работе Google

Пользователи заметили проблемы в работе американской поисковой системы Google. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сервис Downdetector.
Обновлено вчера в 19:01
Общество

Стало известно имя победительницы конкурса «Миссис Россия 2019»

Ксения Кривко из Кемерово победила в номинации «Миссис Россия Globe», девушка будет представлять Россию на конкурсе Mrs. Globe в Китае.
Обновлено вчера в 08:10
Политика

Президент Зеленский уволил 18 глав администраций в двух областях

На сайте президента Украины опубликованы распоряжения об увольнении 18 глав районных государственных администраций во Львовской и Донецкой областях.
Обновлено в 14:59
Гаджеты

DxOMark признали Samsung Galaxy Note 10+ 5G лучшим камерофоном

Эксперты из DxOMark вынесли свой вердикт флагманскому смартфону Samsung Galaxy Note 10+ 5G, который был представлен всего несколько дней назад.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка

Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Армия и оружие

Турция может купить российские Су-35

Обновлено вчера в 20:56
Технологии

Легенда о «Буревестнике»

Несмотря на сообщение ТАСС от 16 февраля 2019 года о завершении ключевого этапа испытаний ядерной энергетической установки для крылатой ракеты «Буревестник», многие специалисты сомневаются в возможности ее создания.
Обновлено в 14:19
Общество

Васильева решила не вводить ЕГЭ для выпускников колледжей

Министерство просвещения решило не вводить систему Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в колледжах, так как это видится нецелесообразным.
Обновлено в 13:43
Футбол

Данилу может пропустить матч с «Краснодаром»

Полузащитник «Порту» Данилу может пропустить предстоящий матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара».
Обновлено в 03:34
Здоровье

Роспотребнадзор: дети в России потребляют слишком много сахара

Interfax-Russia.ru - Суточное потребление сахара в рационе детей в России превышает нормативы до полутора раз, поэтому родителям следует изучить маркировку готовых завтраков для ребенка на предмет лишних сахаров, рекомендует Роспотребнадзор.
Обновлено в 07:47
Происшествия

Избитой полицейским на митинге россиянке предрекли обязательные работы

Сосновской грозит административный штраф или обязательные работы на срок до 40 часов.
Обновлено в 15:35
Армия и оружие

В ростовский музей поступил «танк ядерного апокалипсиса»

В Каменске-Шахтинском (Ростовская область) найден танк «Ладога», известный под прозвищем «Машина ядерного апокалипсиса».
Обновлено в 15:11
Армия и оружие

Норвежские F-16 сопроводили российские Ту-95МС в Северном море

Норвежские вооруженные силы поднимали истребители F-16 для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, следовавших вдоль побережья Норвегии.
Обновлено в 15:49
Происшествия

В Анапе пьяный мужчина разбил девушке лицо винтовкой

Обновлено в 15:01
Общество

Певец Александр Серов подал в суд на ток-шоу «Пусть говорят»

Серов требует взыскать с ответчиков задолженность по договору от 26 февраля 2019 года в 800 тысяч рублей и убытки в 200 тысяч рублей.
Обновлено в 10:35
Политика

Оппозиция планирует провести 17 августа новую акцию в Москве

Муниципальные депутаты Елена Филина, Илья Азар и Андрей Морев подали заявку на согласование протестного шествия по бульварам Москвы 17 августа.
Обновлено в 03:08
Общество

В России изменились правила использования электронной подписи

В России с 13 августа вступили в силу изменения в закон, регламентирующий использование электронной подписи при сделках с недвижимостью.
Обновлено в 06:28
Футбол

«Валенсия» объявила о переходе Мангала

Французский защитник Элиаким Мангала перешел из «Манчестер Сити» в «Валенсию».
Обновлено в 15:48
Общество

Москвичи увидят звездопад Персеиды

Обновлено в 11:39
Политика

Киев выразил протест в связи с поездкой Путина в Крым

Обновлено вчера в 04:09
Происшествия

В жилом доме в Москве произошел взрыв газа

Обновлено в 11:55
Политика

Аргентинская биржа рухнула на 38 процентов

Ведущий индекс аргентинской биржи Merval снизился на рекордные 37,93% - до 27529,38 пункта, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Сотрудники «Росатома» погибли при испытаниях «нового специзделия»

РИА Новости сообщает, что пять сотрудников Российского Федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики (ФГУП РФЯЦ-ВНИИЭФ) погибли в Архангельской области при испытаниях «нового специзделия».
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Российский эксперт оценил «смертоносные» штурмовики Украины

Военный эксперт Антон Лавров прокомментировал намерение Украины закупить у Бразилии турбовинтовые учебно-боевые самолеты A-29 Super Tucano.
Обновлено вчера в 19:10
Происшествия

Названы владельцы похищенных спецназом ФСБ 130 миллионов рублей

Более 130 миллионов рублей, похищенные сотрудниками спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ России в ходе налета на банк «Металлург», принадлежали ассирийским бизнесменам, которые занимались обменом валют на рынке «Москва» в Люблино.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арест

Обновлено в 08:26
Общество

ФБК: четырехлетний внук члена ЦИК купил квартиру за полмиллиона рублей

Обновлено в 09:11
Политика

Порошенко заявил о попытках рейдерского захвата телеканала «Прямой»

Ситуация вокруг телеканала «Прямой» напоминает рейдерский захват. Такое мнение высказал бывший президент Украины Пётр Порошенко.
Обновлено в 08:50
Наука

В Гренландии нашли 500-летнюю акулу

В водах Северной Атлантики обнаружили акулу, которая живет уже пять веков, передает «МИР 24».
Обновлено в 16:05
Политика

США ужесточат правила получения грин-карт

Белый дом обнародовал распоряжение, позволяющее американским властям ограничить выдачу постоянного вида на жительство (грин-карты) тем иммигрантам, которые полагаются на государственные соцвыплаты, сообщает Reuters.
Обновлено в 15:08
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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