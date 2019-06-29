Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиляЕвро-футбол.ру 03:05

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиля

Футбол «Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».

Политика В Осаке прошла встреча Трампа и Путина Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.

Музыка Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.

Происшествия Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).

Политика В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.

Политика Владимир Путин посетит Иркутскую область На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.

Экономика Доходы и расходы россиян могут взять под контроль Минэк предложит рассмотреть введение контроля над средствами россиян, точнее — над соотношением их доходов и расходов.

Политика Американским компаниям разрешат торговать с Huawei Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.

Политика Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.

Общество В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.

Игры Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.

Армия и оружие США пытается легализовать террористов из Идлиба Лидеры западных стран постоянно отмечаются декларациями о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.

Финансы Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.

Происшествия В Калмыкии пять человек погибли в ДТП Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Происшествия В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.

Политика «Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.

Политика Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.