Футбол
Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиляЕвро-футбол.ру 03:05
Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Общество
Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов
Обновлено в 03:11
Футбол
«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче
Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
Обновлено в 06:50
Авто
Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 05:47
Политика
В Осаке прошла встреча Трампа и Путина
Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес
Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой
Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Музыка
Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки
Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе
Обновлено в 08:05
Политика
В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Культура
В США умер автор музыки для российского рэпера Face
Обновлено в 06:35
Политика
Владимир Путин посетит Иркутскую область
На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.
Обновлено в 01:12
Экономика
Доходы и расходы россиян могут взять под контроль
Минэк предложит рассмотреть введение контроля над средствами россиян, точнее — над соотношением их доходов и расходов.
Обновлено 27 июня в 09:30
Политика
Американским компаниям разрешат торговать с Huawei
Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Политика
Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Политика
Абэ рассказал о совместных проектах на Курилах
Обновлено в 08:01
Общество
В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Игры
Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май
В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Спорт
Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
США пытается легализовать террористов из Идлиба
Лидеры западных стран постоянно отмечаются декларациями о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 08:51
Финансы
Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Политика
Путин помог растерявшейся Меркель
Обновлено в 09:42
Происшествия
В Калмыкии пять человек погибли в ДТП
Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске
Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Политика
«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing
Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
Обновлено в 10:28
Политика
Пушков посоветовал возмущенному Порошенко быть скромнее
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Футбол
Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
Обновлено в 10:37