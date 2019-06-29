Футбол

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиляЕвро-футбол.ру 03:05

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
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Видео дня: Снейдер задержан в Голландии за вандализм

Советский спорт06:01

Экс-игрока «Реала» и «Интера» Снейдера задержала полиция в Голландии

Sport24.ru00:41

Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан в Утрехте

Чемпионат02:43

Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

Газета.Ru02:59

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

РИА Новости02:16

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Матч ТВ00:42

Снайдер был арестован в Утрехте за кражу автомобиля

Спорт-Экспрессвчера в 23:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 11:09, Вашингтон
Общество

Жена эмира Дубая сбежала с миллионами долларов

Обновлено в 03:11
Футбол

«Зенит» разгромил «Гонвед» в контрольном матче

Петербургский «Зенит» в контрольном матче разгромил венгерский «Гонвед» со счётом 3:0. Встреча состоялась в австрийском Кирхдорфе на стадионе «Лерберг-Арена».
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Авто

Названы топ-10 самых популярных автомобилей премиум-класса в России

Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных премиальных автомобилей на рынке РФ.
Обновлено в 05:47
Политика

В Осаке прошла встреча Трампа и Путина

Сегодня в Осаке в рамках саммита G20 прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РБК.
Обновлено вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
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Музыка

Концерт рэпера Хаски отменили в Екатеринбурге из-за сильной давки

Концерт исполнителя решили посетить более 20 тысяч зрителей. Из-за большого скопления народа, возле сцены образовалась давка.
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Происшествия

В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом доме

Обновлено в 06:55
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Общество

Улюкаев написал в колонии стихотворение о грозе

Обновлено в 08:05
Политика

В Минфине назвали условия уплаты взносов в бюджет Совета Европы

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления в полном объеме прав российской делегации, подчеркнул в беседе с журналистами замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 09:17
Культура

В США умер автор музыки для российского рэпера Face

Обновлено в 06:35
Политика

Владимир Путин посетит Иркутскую область

На обратном пути из японского города Осака, где проходил саммит руководителей двадцати крупнейших государств мира, президент России Владимир Путин сделает остановку в Иркутской области.
Обновлено в 01:12
Экономика

Доходы и расходы россиян могут взять под контроль

Минэк предложит рассмотреть введение контроля над средствами россиян, точнее — над соотношением их доходов и расходов.
Обновлено 27 июня в 09:30
Политика

Американским компаниям разрешат торговать с Huawei

Американским компаниям разрешат продавать свое оборудование китайской Huawei.
Обновлено в 04:42
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Транспорт

Движение на подъезде к Шереметьево восстановили после подтопления

Обновлено в 07:53
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Абэ рассказал о совместных проектах на Курилах

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Общество

В Петербурге повредили открывшийся после реставрации Банковский мост

Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся после реставрации 19 июня.
Обновлено вчера в 18:13
Игры

Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май

В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Спорт

Гимнаст Белявский завоевал золото в многоборье на ЕИ-2019

Обновлено в 10:08
Армия и оружие

США пытается легализовать террористов из Идлиба

Лидеры западных стран постоянно отмечаются декларациями о недопустимости страданий жителей Идлиба и разрушений объектов гражданской инфраструктуры.
Обновлено в 08:51
Автоспорт

«Нас ждет трудная гонка». Квят прокомментировал провал в квалификации

Обновлено в 10:22
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
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Происшествия

В Калмыкии пять человек погибли в ДТП

Двое детей и трое взрослых погибли при столкновении легкового автомобиля с грузовиком в Черноземельском районе Калмыкии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 07:55
Происшествия

В Петербурге Ford сбил пятилетнего мальчика в инвалидной коляске

Автомобиль Ford Mondeo, выезжая из двора многоэтажного дома, задел инвалидную коляску, в которой находился мальчик пяти лет.
Обновлено в 08:45
Политика

«Победа» сообщила о проблемах с поставками Boeing

Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал в твиттере возмущение экс-президента Украины Петра Порошенко от встречи глав РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Обновлено в 07:40
Футбол

Черчесов рассказал, что попросил Акинфеева не менять номер телефона

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов не исключил возвращения в национальную команду голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева.
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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