Футбол

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиляЕвро-футбол.ру 03:05

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.
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Видео дня: Снейдер задержан в Голландии за вандализм

Советский спорт06:01

Экс-игрока «Реала» и «Интера» Снейдера задержала полиция в Голландии

Sport24.ru00:41

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Матч ТВ00:42

Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан в Утрехте

Чемпионат02:43

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

РИА Новости02:16

Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

Газета.Ru02:59

Снайдер был арестован в Утрехте за кражу автомобиля

Спорт-Экспрессвчера в 23:50
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Автоспорт

Даниил Квят: «Квалификация была испорчена»

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Футбол

«Рубин» объявил о трансфере Сутормина

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин стал игроком «Рубина».
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Samsung Galaxy A50 получил ночной режим и съёмку видео Super Slow-mo

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Что имел в виду Трамп, говоря о Путине: версии Скабеевой и Соловьева

Президент США Дональд Трамп на саммите G20 в Осаке прокомментировал встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Во Внукове сел самолет, летевший из Питера в Анталью

Лайнер авиакомпании "Россия", летевший из Питера в Анталью, был вынужден сесть в московском аэропорту Внуково из-за почувствовавшего себя плохо пассажира.
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Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

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Политика

Мэй назвала невозможной нормализацию отношений России и Великобритании

Как передает «Интерфакс», на встрече с президентом России Владимиром Путины в Осаке Тереза Мэй, которая пока остается главой правительства Великобритании, заявила, что нормализация отношений между двумя государствами невозможна из-за «безответственной и дестабилизирующей деятельности» России.
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Источник рассказал о проверке пассажиров рейса Батуми-Москва

Сотрудники Роспотребнадзора проверяли в Домодедово пассажиров авиарейса из грузинского Батуми пять-десять минут, такие процедуры происходят каждый день, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Обновлено в 11:30
Футбол

«Зенит» победил «Црвену Звезду» в товарищеском матче

Петербургский "Зенит" одержал победу над белградской "Црвеной Звездой" в товарищеском матче на сборе в Австрии.
Обновлено в 12:44
Политика

Путин приедет в затопленную Иркутскую область

Обновлено в 13:06
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Серябкина рассказала о романе с Еленой Темниковой

Экс-участница Serebro Ольга Серябкина заявила, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 01:52
Политика

Климкин назвал главную проблему Украины

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что после возвращения российской стороны в ПАСЕ у Украины могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 14:09
Политика

Путин призвал спокойно решить вопрос с возвращением украинских моряков

Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос с возвращением украинских моряков на родину нужно решить спокойно, в рабочем режиме.
Обновлено в 05:41
Общество

Организаторы «Тавриды» назвали постановку с однополыми поцелуями провокацией

Читайте материал: "Студенты устроили спектакль-оргию со страстными поцелуями на форуме в Крыму".
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Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.
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Происшествия

Застрявшую в лифте женщину спасло вино

Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.
Обновлено в 12:50
Общество

За миску риса: софт для Boeing 737 писали индусы за 9 долларов в час

О новых подробностях в расследовании причин, приведших к гибели двух самолетов Boeing 737 MAX написало информационное агентство Bloomberg.
Обновлено в 07:26
Общество

Росстат потратит почти миллиард рублей на рекламу переписи населения

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) собирается потратить 948,8 млн рублей на популяризацию всероссийской переписи населения, которая пройдёт в следующем году, пишет «Новая газета».
Обновлено в 13:15
Политика

Освобожденный из плена украинец заявил, что ночью его забрали в СБУ

Освобожденный из плена в Донбассе украинец Дмитрий Великий заявил, что ночью его забрали сотрудники Службы безопасности Украины и отвезли в военную прокуратуру.
Обновлено в 08:53
Космос

В супермаркетах появятся продукты из воздуха, воды и электричества

Обновлено в 10:18
Кино

Кевин Костнер: принцесса Диана чуть не снялась в «Телохранителе 2»

Сценарий фильма был закончен за день до того, как Леди Ди погибла в аварии Кевин Костнер заявил, что принцесса Диана была согласна сниматься в продолжении фильма "Телохранитель", пишет издание People.
Обновлено в 12:14
Футбол

Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»

Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Политика

Трамп собрался в демилитаризованную зону на встречу с Ким Чен Ыном

Обновлено в 03:07
Общество

В Риме обнаружили редкую фреску раннего Средневековья

Редкая фреска, датируемая XII веком, обнаружена в римской церкви Святого Алексея на Авентинском холме.
Обновлено в 11:50
Гаджеты

Рост цен на продукцию AMD перестал отпугивать покупателей

Следует учитывать, что по объёмам продаж процессоров Intel обычно обходила AMD в 4–6 раз, а средняя цена реализации продукта у первой из компаний была выше в 2–3 раза.
Обновлено в 11:57
Политика

Путин высказался о приглашении мировых лидеров на 75-летие Победы

Обновлено в 03:39
Политика

Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.
Обновлено в 13:15
Происшествия

Неизвестный открыл стрельбу в ТЦ в Новосибирске, один человек погиб

В торговом центре «Эдем» в Новосибирске произошла стрельба, погиб молодой человек.
Обновлено в 14:04
Политика

Немецкий политик призвала отказаться от санкций против России

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания, одна из руководителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мануэла Швезиг раскритиковала санкции против России.
Обновлено в 10:12
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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