Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиляЕвро-футбол.ру 03:05

Голландский хавбек Уэсли Снейдер был арестован в Утрехте за прочу чужого автомобиля, информирует De Telegraaf.

Снейдер был задержан за порчу чужого автомобиля

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