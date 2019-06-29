Происшествия

Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИРИА Новости 02:16

Снейдер с января 2018 года выступает за катарский клуб "Аль-Гарафа". Ранее он защищал цвета миланского "Интера", "Реала", амстердамского "Аякса", стамбульского "Галатасарая" и французской "Ниццы".
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Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ

РИА Новости02:16

Экс-игрок «Реала» арестован за вандализм

Газета.Ru02:59

Снейдер разбил чужой автомобиль и был задержан в Утрехте

Чемпионат02:43

Экс-игрока «Реала» и «Интера» Снейдера задержала полиция в Голландии

Sport24.ru00:41

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Sportbox.RU00:42

Снейдера арестовали за кражу автомобиля

Матч ТВ00:42

Снайдер был арестован в Утрехте за кражу автомобиля

Спорт-Экспрессвчера в 23:50
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 03:32, Вашингтон
Политика

Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии из-за слов об ЛГБТ в интервью FT

Музыкант Элтон Джон обвинил президента России Владимира Путина в двуличии и лицемерии из-за его слов об ЛГБТ в интервью газете Financial Times.
Обновлено в 02:43
Происшествия

В жилом доме во Владимирской области взорвался газ

В пятиэтажном жилом доме в городе Ковров Владимирской области произошел взрыв бытового газа.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Трамп назвал Путина прекрасным парнем

Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Кино

Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии

Обновлено в 02:52
Шоу-бизнес

Лолита рассказала о своем диагнозе

Российская певица Лолита Милявская рассказала о страшном для себя диагнозе, пишет «Собеседник».
Обновлено вчера в 21:21
Политика

Мэй объявила Путину, что нормализация отношений невозможна

Тереза Мэй заявила Владимиру Путину, что нормализация отношений между Москвой и Лондоном невозможна, пока Россия "не прекратит безответственные действия".
Обновлено вчера в 09:32
Политика

Глава МИД Испании объяснил, почему назвал Россию врагом

Ранее МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдеррама Пареху.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси перед четвертьфинальным матчем Кубка Америки впервые спел гимн за всё время выступлений за национальную сборную.
Обновлено в 01:56
Хоккей

Американский журналист рассказал, как имидж Овечкина изменил НХЛ

Обновлено в 02:30
Финансы

Орешкин обвинил ЦБ в незнании экономики

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что Банку России (ЦБ) не надо загонять россиян в долгую яму ради роста экономики.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют в колонию

Суд направил в следственный изолятор распоряжение об исполнении приговора осужденных Кокорина и Мамева.
Обновлено вчера в 12:48
Гаджеты

Главный дизайнер Apple Джони Айв покинет пост

Главный директор по дизайну американской компании Apple Джонатан (Джони) Айв уходит в отставку. Он занимал этот пост с 2015 года.
Обновлено 27 июня в 17:38
Общество

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову на 272 миллиона рублей

Обновлено вчера в 09:43
Транспорт

Дорогу в Шереметьево перекрыли из-за подтопления

ТАСС со ссылкой на очевидца пишет, что подтоплена оказалась не только дорога в аэропорт, но и стоянка самолетов у терминала B. Агентство ссылается на видеозапись, на которой погрузчик едет по большой луже и видно, что шасси самолета находятся в воде, уровень которой достигает середины колес «Газелей».
Обновлено вчера в 09:03
Политика

Путин пришел со своим термосом на ужин лидеров G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин был с термосом на ужине в честь лидеров стран G20.
Обновлено вчера в 08:52
Здоровье

Тиф, холера, чума: Роспотребнадзор предупреждает о риске заражения во время путешествий

За 2 недели перед поездкой во Вьетнам, Таиланд и другие страны Средней и Юго-Восточной Азии рекомендуется провести вакцинацию против брюшного тифа.
Обновлено в 02:29
Авто

В России новый пикап JAC T6 начнут продавать в сентябре

С 1 сентября в России начинаются продажи китайского пикапа JAC T6, который дополнит модельную линейку этой марки.
Обновлено вчера в 16:05
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

BBC назвала предполагаемого руководителя операции по «делу Скрипалей»

Предполагаемой спецоперацией по отравлению бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля в Великобритании мог руководить генерал-майор ГРУ Денис Сергеев.
Обновлено в 01:33
Армия и оружие

США уличили в атаке на российскую авиабазу «Хмеймим»

Ранее российское военное командовании действительно сообщало о том, что авиабаза «Хмеймим» была атакована с посыла США, однако информация касательно последних нападений на авиабазу «Хмеймим» в этом плане не комментировалась.
Обновлено вчера в 23:01
Политика

Абэ заявил о неизбежности реформы ВТО

Абэ подчеркнул, что реформа ВТО неизбежна.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес

Ксения Собчак попросила Максима Виторгана пригласить ее на спектакль

Обновлено в 00:00
Политика

Кадыров отреагировал на слова Путина о предателях

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слова президента России Владимира Путина о предателях.
Обновлено вчера в 09:17
Общество

Синоптики предупредили об ухудшении обстановки в тонущем Приангарье

По данным регионального ГУ МЧС и Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня в регионе ожидаются грозы, а в горах Восточного Саяна пройдут ливневые дожди.
Обновлено в 03:21
Политика

Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании

Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено вчера в 15:41
Политика

Миллер отшутился на вопрос о транзите газа через Украину

Отвечая на вопрос, что будет с 1 января с транзитом газа через Украину, глава российского холдинга заявил, что будет весело.
Обновлено вчера в 08:46
Музыка

Студия RCA Records выпустила новую песню Уитни Хьюстон

Обновлено в 03:07
Здоровье

Нижегородцы стали реже жаловаться на укусы клещей

В течение последних четырех недель в Нижегородской области последовательно снижается количество обращений граждан в связи с присасыванием клещей.
Обновлено вчера в 03:40
Политика

В ЕС запустили механизм обхода санкций против Ирана

Великобритания, Франция и Германия запустили механизм финансовых транзакций с Тегераном (INSTEX), целью которого является обход американских санкций.
Обновлено вчера в 16:36
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Уэсли Снейдер
Нидерландский футболист
Нидерландский футболист, полузащитник катарского клуба «Аль-Гарафа». Рекордсмен сборной Нидерландов по количеству сыгранных матчей. Воспитанник футбольной академии «Аякса».
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Утрехт
Город в Нидерландах
Город и община в центре Нидерландов, столица одноименной провинции. В 1579 году здесь была заключена Утрехтская уния, положившая начало объединению нидерландских провинций в единую республику. С 1636 года в городе находится Утрехтский университет. Утрехт - крупнейший железнодорожный узел Нидерландов. Он также является центром римско-католической архиепархии.
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