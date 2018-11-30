Транспорт
Снегопады осложнили движение на нескольких участках трасс Кубани
Снегопады осложнили движение на нескольких участках трасс КубаниТАСС07:26
В пресс-службе Упрдор "Черноморье" в свою очередь сообщили, что в пятницу сохраняются сложные для автомобилистов условия на трассе Р-217 "Кавказ", сейчас речь идет о двух участках: 25 км от станицы Новолеушковской до города Тихорецк и 70 км между городами Кропоткин и Армавир.
ТАСС07:26
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Около 650 автомобилей попали в снежные заторы на трассах Кубани из-за непогоды - МЧС
Интерфакс - Россия17:48
Автоматически обработан 7121 источник, обновлено в 23:12, Ашберн
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На личном авто намного удобнее будет после 21 часа, а пока рекомендуем пользоваться городским транспортом. pic.twitter.com / XXeQuoQuYn — ЦОДД (@ gucodd) 30 ноября 2018 г. Наблюдается скопление автомобилей на магистралях по направлению в область, а также перегружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД.
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Вдоль трасс на заблокированных участках развернуты пункты обогрева для участников дорожного движения на базе автомобилей КамАЗ, водителям помогают дежурящие на дорогах экипажи ГИБДД и экстренные службы - всего свыше 40 человек и 20 единиц техники, - рассказали в пресс-службе главы Ставрополья.
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