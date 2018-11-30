В пресс-службе Упрдор "Черноморье" в свою очередь сообщили, что в пятницу сохраняются сложные для автомобилистов условия на трассе Р-217 "Кавказ", сейчас речь идет о двух участках: 25 км от станицы Новолеушковской до города Тихорецк и 70 км между городами Кропоткин и Армавир.

Транспорт Транспорт Беспилотные автомобили протестируют на трассе М-11 в 2019 году

Транспорт Транспорт «Аэроэкспресс» начал перевозить детей за 1 рубль В настоящее время бесплатно ездить в поездах в аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево могут дети до пяти лет.

Транспорт Транспорт Водители официально смогут снять знак «Шипы» 8 декабря Правительственное постановление об изменениях в правила дорожного движения, которыми, в частности, отменяется обязанность водителей устанавливать знак "Шипы" на автомобили в связи с потерей его актуальности, вступит в силу 8 декабря.

Транспорт Транспорт ЦОДД рекомендует москвичам выезжать из города после 21 часа На личном авто намного удобнее будет после 21 часа, а пока рекомендуем пользоваться городским транспортом. pic.twitter.com / XXeQuoQuYn — ЦОДД (@ gucodd) 30 ноября 2018 г. Наблюдается скопление автомобилей на магистралях по направлению в область, а также перегружены Бульварное и Садовое кольца, ТТК и МКАД.

Транспорт Транспорт Канатная дорога на Воробьевых заработала после недавней кибератаки Канатная дорога на Воробьевых горах снова заработала после недавней кибератаки. Сотрудники провели диагностику систем и запустили кабинки.

Транспорт Транспорт Пулково вводит новые правила подъезда автомобилей с 3 декабря

Транспорт Транспорт Движение транспорта на площади Сахарова перекроют 1 декабря Движение транспорта через площадь Сахарова ограничили на полтора месяца - до 17 января.

Транспорт Транспорт Директор ПАТП-1 Александр Пономаренко написал заявление об увольнении Заявление об увольнении по собственному желанию написал директор АО «ПАТП-1» Александр Пономаренко 30 ноября.

Транспорт Транспорт Трамваи возобновят движение по маршруту №3 в ночь на 2 декабря

Транспорт Транспорт Дмитровский путепровод начнут реконструировать в следующем году Путепровод, который находится на Дмитровском шоссе в районе железнодорожной платформы Петровско-Разумовская, возведен в 1965 году.

Транспорт Транспорт Станцию Карачарово на Горьковском направлении откроют до конца года Новую станцию Карачарово на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) откроют до конца 2018 года.

Транспорт Транспорт Великий Новгород получил 23 автобуса и троллейбуса из Санкт-Петербурга

Транспорт Транспорт Непогода заблокировала еще две трассы на Ставрополье Вдоль трасс на заблокированных участках развернуты пункты обогрева для участников дорожного движения на базе автомобилей КамАЗ, водителям помогают дежурящие на дорогах экипажи ГИБДД и экстренные службы - всего свыше 40 человек и 20 единиц техники, - рассказали в пресс-службе главы Ставрополья.