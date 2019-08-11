Армия и оружие

ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей ДонбассаВести.Ru вчера в 23:27

Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям. Так утверждает глава пресс-службы Народной милиции Донецка.
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Украинским снайперам дали команду стрелять по мирным жителям Донбасса

URA.Ruвчера в 17:59

Киев разрешил снайперам ВСУ стрелять по мирным жителям на Донбассе

Российская газетавчера в 11:25

Украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям, заявили в ДНР

РИА Новостивчера в 17:39

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RT на русскомвчера в 19:35

В ДНР заявили, что украинским снайперам разрешили стрелять по мирным жителям

Life.ruвчера в 09:28

В ДНР заявили, что украинская армия направила снайперов к линии разграничения в Донбассе

ТАССвчера в 08:25
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ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа

Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
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В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой

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Несколько человек напали на ночной клуб в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, передает ТАСС. В результате инцидента погибли пять человек.
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Космос

Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию

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Мадуро призвал венесуэльцев подписать петицию в ООН против блокады США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны подписать обращение к ООН против блокады США.
Обновлено вчера в 12:03
Кино

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США

Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.
Обновлено в 00:28
Общество

Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек

С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие

В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных

Обновлено вчера в 11:00
Авто

Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж

Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол

На стадионе АЗ обрушилась крыша

На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Политика

Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии

Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
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Армия и оружие

Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»

Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
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Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции

Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
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Религия

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В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
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Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

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Армия и оружие

Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США

Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией.
Обновлено в 00:44
Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика

Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму

Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
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В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС

Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие

Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа

Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:27
Здоровье

Названы последствия ежедневного употребления кофе

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Происшествия

Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали

Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
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Армия и оружие

Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие

Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
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Полиция и ОМОН задержали на акциях за честные выборы 341 человека

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Футбол

«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России

Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России.
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BMW показала новые автомобили безопасности M8 MotoGP

Специальный автомобиль BMW M8 MotoGP Safety Car является флагманом всего парка автомобилей безопасности и создан на недавно появившегося в продаже M8 Competition.
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