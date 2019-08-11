Армия и оружие
ВСУ разрешили своим снайперам убивать мирных жителей ДонбассаВести.Ru вчера в 23:27
Киев разрешил своим снайперам стрелять в Донбассе по любым целям. В том числе — по мирным жителям. Так утверждает глава пресс-службы Народной милиции Донецка.
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Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено вчера в 18:49
Транспорт
ЦОДД предупредил об ухудшении дорожной ситуации в Москве с 26 августа
Автомобилисты возобновят активность на столичных дорогах с 26 августа — после окончания сезона отпусков и в связи с подготовкой к новому учебному году.
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
В США миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Неизвестные напали на ночной клуб в Бразилии, погибли пятеро
Несколько человек напали на ночной клуб в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, передает ТАСС. В результате инцидента погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:03
Космос
Ненужного Роскосмосу робота отправят в коммерцию
Обновлено вчера в 21:49
Политика
Мадуро призвал венесуэльцев подписать петицию в ООН против блокады США
Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал граждан страны подписать обращение к ООН против блокады США.
Обновлено вчера в 12:03
Кино
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США Премьера фильма "Охота" (The Hunt) была запланирована на 27 сентября.
Обновлено в 00:28
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
С утра сторонники Алексея Навального провели согласованный митинг в Хабаровске, на него пришло от 300 до 500 человек.
Обновлено вчера в 10:28
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об обстрелах со стороны украинских военных
Обновлено вчера в 11:00
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено вчера в 13:18
Политика
Массовая антиправительственная акция прошла накануне вечером в Румынии
Накануне акции с требованием отставки правительства прошли и в других румынских городах.
Обновлено вчера в 20:03
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Общество
Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции
Американских супермоделей Джиджи и Беллу Хадид ограбили в Греции, сообщает TMZ.
Обновлено в 00:38
Религия
Мусульмане отмечают свой главный праздник – Курбан-байрам
В воскресенье, 11 августа, почти миллиард приверженцев ислама отмечают свой главный праздник — день Жертвоприношения, известный также как Курбан-байрам и Ид аль-Адха.
Обновлено вчера в 17:14
Политика
СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона
Обновлено вчера в 05:03
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал, кто победит в «морском бое» между РФ и США
Силы НАТО в Черном море будут уничтожены в «первые часы» военного конфликта в море в случае «морского боя» с Россией.
Обновлено в 00:44
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине.
Обновлено вчера в 11:15
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено вчера в 11:59
Политика
В Германии объяснили невозможность вступления Украины в ЕС
Немецкий политолог Александр Рар объяснил, почему вступление Украины в Евросоюз (ЕС) невозможно.
Обновлено вчера в 19:56
Армия и оружие
Израильские военные вступили в перестрелку на границе сектора Газа
Израильские военные в воскресенье утром вступили в перестрелку с вооруженным палестинцем на границе сектора Газа, сообщила армейская пресс-служба.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Названы последствия ежедневного употребления кофе
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Задержанного по делу о протестах в Москве режиссера Дмитрия Васильева госпитализировали
Ранее суд оштрафовал Васильева на 20 тысяч рублей по статье о нарушении порядка проведения акции.
Обновлено вчера в 18:05
Армия и оружие
Украина и Турция вместе создадут высокоточное оружие
Украинская госкомпания «Укрспецэкспорт», входящая в состав «Укроборонпрома», и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие, которое займется разработкой высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Полиция и ОМОН задержали на акциях за честные выборы 341 человека
Обновлено вчера в 18:40
Хоккей
Юниорская сборная России победила канадцев в финале Кубка Глинки/Гретцки
Обновлено вчера в 13:41
Шоу-бизнес
Оксана Федорова показала редкий снимок с мужем
Оксана Фёдорова поделилась, что благодаря мужу занимается боксом, ходит босиком по снегу и даже ныряет в ледяную прорубь.
Обновлено вчера в 10:57
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено вчера в 14:21
Футбол
«Зенит» победил «Динамо» в матче чемпионата России
Футболисты санкт-петербургского "Зенита" обыграли московское "Динамо" в матче 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 14:02
Авто
BMW показала новые автомобили безопасности M8 MotoGP
Специальный автомобиль BMW M8 MotoGP Safety Car является флагманом всего парка автомобилей безопасности и создан на недавно появившегося в продаже M8 Competition.
Обновлено вчера в 12:31