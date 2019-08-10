Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей ДонбассаREGNUM вчера в 19:50
По словам представителя милиции, на передовую отправляются снайперские пары для ведения прицельного огня по территории ДНР. При этом в сопроводительных документах указываются на разрешение на убийство мирных жителей республики.
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В Иерусалиме между мусульманами и полицией произошли столкновения
На Храмовой горе в Иерусалиме в воскресенье произошли столкновения между мусульманами, собравшимися на моления в честь праздника 'Ид аль-адха (Курбан-байрам), и силами полиции, сообщает издание The Jerusalem Post.
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Из-за серьезной травмы Зане «Бавария» отказалась от трансфера игрока
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Будущий суперстратегический бомбардировщик скоро появится в небе Подмосковья
Правда, принятие на вооружение намечено не ранее чем на 2028 год при том, что первая опытовая машина должна появиться в металле в 2021 году.
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Сено и шины: «Брутатлон» определил самых сильных мужчин и женщин
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Обновлено в 04:52
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
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