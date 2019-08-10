Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей ДонбассаREGNUM вчера в 19:50
По словам представителя милиции, на передовую отправляются снайперские пары для ведения прицельного огня по территории ДНР. При этом в сопроводительных документах указываются на разрешение на убийство мирных жителей республики.
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