Армия и оружие
Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей ДонбассаREGNUM вчера в 19:50
По словам представителя милиции, на передовую отправляются снайперские пары для ведения прицельного огня по территории ДНР. При этом в сопроводительных документах указываются на разрешение на убийство мирных жителей республики.
Читать в источнике
Оценить271
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 06:53, Вашингтон
Политика
В Госдуме ответили на протесты МИД Украины из-за визита Путина в Крым
Ранее в воскресенье, 11 августа, министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи поездкой Путина в Крым.
Обновлено в 04:26
Политика
На Украине просят Зеленского сделать доллар национальной валютой
Если петиция соберет такое количество подписей, то ее может рассмотреть президент Украины.
Обновлено вчера в 07:34
Происшествия
Суд не стал арестовывать Васильева по делу о беспорядках в Москве
Басманный суд Москвы решил вернуть следствию ходатайство об аресте фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля — режиссёра телеканала «Доктор» Дмитрия Васильева.
Обновлено в 06:29
Авто
Электрический Porsche Taycan дебютирует 4 сентября
Немецкий автопроизводитель анонсировал дату дебюта своего нового электрокара Porsche Taycan. Новинку представят в среду, 4 сентября.
Обновлено вчера в 13:10
Футбол
Галицкий назвал крутой работу Шаронова
Президент и владелец футбольного клуба "Краснодар" Сергей Галицкий высказался по поводу работы главного тренера "Рубина" Романа Шаронова, сообщает Sport24.
Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие
Автор «стрелки осциллографа»: Похоже, что взорвался «Буревестник»
Речь идёт о небезызвестной Юлии Латыниной, у которой накануне в «Новой газете» вышла статья «Маленький летающий Чернобыль», приводящая размышления об аварии в районе посёлке Нёнокса под Северодвинском.
Обновлено в 00:46
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Общество
Новой «Миссис Россия» стала жительница Геленджика
Екатерина Гишанова из Геленджика победила в конкурсе «Миссис Россия 2019».
Обновлено в 01:20
Гаджеты
Huawei представила свою операционную систему Harmony OS
Ранее сообщалось, что первый телевизор Huawei может в августе и будет работать на собственной операционной системе.
Обновлено 09 августа в 06:51
Футбол
«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате Голландии
Клуб из Арнема до конца поединка сохранил преимущество 2:0 в счете. В первых двух турах нового сезона "Витесс" набрал 4 очка.
Обновлено вчера в 19:00
Авто
Премиальный внедорожник на базе Toyota Crown ставит рекорды продаж
Напомним, модель создана на базе "четырехдверки" Toyota Crown предыдущего поколения. Hongqi HS7 появился в автосалонах только 12 июля.
Обновлено вчера в 14:11
Происшествия
В ДТП погибла известная украинская балерина
Обновлено в 06:48
Космос
Мертвые планеты посылают Земле сигналы из космоса
Наблюдения помогут установить — как давно произошла смерть белого карлика, посылающего сигналы за счет угасающего ядра, сколько миллиардов лет оно уже существует, и как давно посылает сигналы в космос.
Обновлено вчера в 04:47
Шоу-бизнес
СМИ сообщили о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой
30-летняя актриса Паулина Андреева и 52-летний режиссер Федор Бондарчук планируют пожениться, сообщает "Super.ru".
Обновлено в 03:43
Религия
Рекордное число мусульман отмечает Курбан-байрам в Москве
Ранее 11 августа президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, отметив вклад мусульманских организаций в поддержание межнационального и межрелигиозного диалога в стране.
Обновлено в 04:31
Общество
Росрыболовство разрабатывает новые правила любительской рыбалки
В России вскоре будут введены различные ограничения для рыбаков-любителей. Для них разрабатываются новые правила.
Обновлено 09 августа в 17:25
Финансы
Россия обгонит Саудовскую Аравию по объемам международных резервов
За последние четыре года международные резервы РФ выросли на 45% и достигли $518 млрд в июне, в то время как показатели Саудовской Аравии снижаются и, по данным на июнь, составляют $527 млрд.
Обновлено в 06:33
Экономика
Подмосковный дворник задолжала почти два миллиарда рублей
Чтобы возместить всю сумму, женщине потребуется 259,7 тысячи лет, отмечает издание.
Обновлено вчера в 20:58
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено вчера в 14:49
Происшествия
Жителей Ачинска предупредили о запланированных взрывах
«Просим жителей Ачинска и Ачинского района не волноваться и соблюдать спокойствие», — добавили в администрации.
Обновлено в 04:18
Политика
В Госдуме оценили слова немецкого политолога о вступлении Киева в ЕС
Ранее 11 августа Рар заявил, что ни при каких обстоятельствах даже и представить не может, что такая страна, как Украина, станет членом ЕС или НАТО, поскольку подобные меры станут первым шагом Запада на пути к конфликту с Россией.
Обновлено в 05:44
Общество
Стали известны доходы Ивлеевой и Дудя на YouTube
Телеведущая Настя Ивлеева, которая ещё несколько лет назад работала хостес в одном из петербургских ночных клубов, стала одним из самых самых узнаваемых и высокооплачиваемых блогеров.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Момент взрыва автомобиля Tesla на МКАДе попал на видео
В сети появилось видео взрыва автомобиля Tesla на МКАД. Ролик был опубликован на сайте РЕН ТВ.
Обновлено в 06:35
Происшествия
МВД сообщило о числе аварий с каршеринговыми машинами
Министерство внутренних дел России прорабатывает возможность запрета для злостных нарушителей правил дорожного движения и лишенных прав пользоваться каршеринговыми автомобилями.
Обновлено в 04:48
Политика
В Раде посоветовали Зеленскому придерживаться нейтралитета
Депутат Верховной рады Украины Александр Онищенко в интервью телеканалу «112 Украина» заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо придерживаться нейтралитета между Россией и США.
Обновлено в 04:43
Общество
Васильева рассказала, какие новые профессии появятся в колледжах
Некоторые устарели содержательно, другие профессии - в принципе исчезают.
Обновлено в 01:28
Происшествия
Миллиардер-педофил Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Обновлено вчера в 10:16
Космос
Китайцы заставили роботов-собак перевозить людей и буксировать минивэн
Обновлено вчера в 16:27