Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под ДонецкомREGNUM вчера в 13:31

Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).

Политика Суд отказался снимать Зеленского с выборов президента Украины Информационное агентство сообщает, что коллегия судей решила, что подкупа избирателей не было и не стала отстранять шоумена Зеленского от участия в выборах президента Украины.

Шоу-бизнес Игорь Крутой назвал причину отказа дочери заниматься музыкой Как оказалось, Виктория Крутая до сих пор занимается музыкой, просто не настолько серьезно, как раньше, ведь семья для девушки - главное.

Происшествия Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.

Происшествия Слон насмерть затоптал пять человек в Индии После нападения слона в двух деревнях индийского штата Орисса погибли пять человек. Об этом 19 апреля сообщает Hindu.

Наука В Гватемале нашли крупнейшую в Мезоамерике мастерскую по изготовлению статуэток В центральной Гватемале найдена крупнейшая мастерская по изготовлению статуэток в Мезоамерике.

Шоу-бизнес Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".

Политика Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.

Авто Представлена премиальная «Нива» за 1,5 миллиона рублей Роскошное убранство, невольно напоминающее салон Mercedes-Benz G-Class, получило новую переднюю панель, функциональный центральный тоннель с подстаканником, электронным «ручником» и кнопками управления стеклоподъемниками, дорогую отделку из натуральной кожи и алькантары и полноценный мультимедийный комплекс, нашедший «продолжение» даже на подголовниках передних сидений.

Происшествия В результате природных пожаров в Забайкалье пострадали 17 человек Президент Владимир Путин поручил усилить группировку для борьбы с огнём.

Общество Подлодка времен Второй мировой обнаружена у побережья Карского моря Неизвестная подлодка немецкого происхождения обнаружена у побережья Карского моря на полуострове Таймыр.

Шоу-бизнес Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой Банкет по случаю своего 70-летия Алла Пугачева решила провести уже после сольника в Кремле.

Экономика Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22% Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.

Единоборства Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.

Политика Опубликованы финальные рейтинги Зеленского и Порошенко Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский за три дня до второго тура выборов серьезно опережает действующего главу государства Петра Порошенко.

Музыка Дочь Алсу раскритиковали за исполнение песни Юлии Началовой Девочка исполнила песню Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта. Однако выступление разозлило зрителей.

Космос Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5» В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.

Политика The Times: однопартийцы призовут Терезу Мэй уйти в отставку В первый раз вопрос о доверии своему лидеру обсуждали однопартийцы — депутаты от Консервативной партии, во второй раз голосовала вся Палата общин.

Политика Порошенко в день тишины заявил о своей победе Президент Украины Петр Порошенко в день тишины выступил с речью в Виннице, в ходе которой призвал избирателей отложить все дела и проголосовать на выборах.