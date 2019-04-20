Армия и оружие

Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под ДонецкомREGNUM 13:31

Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
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В ДНР сообщили об обстреле журналистов ВГТРК

Коммерсантъ14:31

В ДНР сообщили о попавших под обстрел в Донбассе журналистах ВГТРК

РБК14:27

Съёмочная группа ВГТРК попала под снайперский обстрел в ДНР

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Вести.Ru12:55

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Газета.Ru13:19

Журналистов ВГТРК обстреляли в Донбассе

РИА Новости12:43
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Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
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Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.
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Серию землетрясений зарегистрировали 21 апреля в акватории Тихого океана.
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Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
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В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

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Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
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Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником

Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия

Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
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Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
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Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта

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Гороскоп на 21 апреля: Козерогу лучше воздержаться от поездок, а Близнецам – заняться решением финансовых вопросов

Близнецам предстоят важные поездки, решение финансовых вопросов.
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Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко

Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
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Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
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Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью

Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
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Армия и оружие

В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами

Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
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У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
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Гаджеты

Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины

Рассказываем о причинах, по которым использование гаджета с разбитым экраном нужно срочно прекратить.
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Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин

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Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
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Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
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Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
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SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
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