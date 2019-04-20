Армия и оружие
Снайпер ВСУ обстрелял журналистов ВГТРК под ДонецкомREGNUM 13:31
Украинский снайпер обстрелял под Донецком сотрудников съемочной группы Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК).
Читать в источнике
Оценить61
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 23:07, Ашберн
Здоровье
В Тюмени применяют метод прессотерапии для реабилитации детей
В Тюмени применяют метод прессотерапии для реабилитации детей с различными заболеваниями.
Обновлено в 08:09
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Происшествия
Стрелявшего по детям задержали в Москве
В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Армия и оружие
В Ливии заявили о тяжелых боях под Триполи
Ожесточенные бои с применением авиации идут на подступах к ливийской столице Триполи, заявил официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари.
Обновлено в 13:55
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
Обновлено в 17:08
Происшествия
В Тихом океане произошла серия землетрясений
Серию землетрясений зарегистрировали 21 апреля в акватории Тихого океана.
Обновлено в 22:57
Происшествия
Группа туристов пострадала в Мексике от «взбесившихся» мурен
Сразу 15 туристов получили ранения в результате нападения рыб мурен на курорте в мексиканском штате Наярит.
Обновлено в 16:27
Политика
В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Авто
УАЗ «Пикап» стал самым популярным подержанным пикапом в России
Обновлено в 21:08
Политика
Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов
Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Происшествия
Появилось видео эпизода за минуту до драки Кокорина с чиновником
Ситуация вокруг драки футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева с чиновниками Денисом Паком и Сергеем Гайсиным в кафе в центре Москвы обрастает новыми подробностями.
Обновлено в 14:51
Наука
Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Шоу-бизнес
Розовые стены и барная стойка на балконе: Ольга Машная осталась недовольна результатами ремонта
Обновлено в 22:00
Общество
Гороскоп на 21 апреля: Козерогу лучше воздержаться от поездок, а Близнецам – заняться решением финансовых вопросов
Близнецам предстоят важные поездки, решение финансовых вопросов.
Обновлено в 10:06
Происшествия
CNN: установлен очаг возгорания в Нотр-Даме
Обновлено в 10:12
Политика
Помпео позвонил Зеленскому и Порошенко
Госсекретарь США Майк Помпео провел телефонный переговоры с украинским лидером Петром Порошенко и кандидатом в президенты Украины Владмиром Зеленским, передает ТАСС.
Обновлено в 13:15
Единоборства
Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Наука
Препарат Метформин поможет в борьбе с сердечной недостаточностью
Авторы исследования заключили, что приём Метформина пациентами с гипертрофией левого желудочка помогал снизить риск развития инфаркта и инсульта и таким образом - продлил жизнь.
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
В ДНР сообщили о перестрелке между бойцами ВСУ и националистами
Украинские силовики и националисты из батальона «Айдар» устроили перестрелку в Донецкой области.
Обновлено в 22:26
Происшествия
У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго
Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Гаджеты
Почему не стоит пользоваться смартфоном с разбитым экраном – 3 причины
Рассказываем о причинах, по которым использование гаджета с разбитым экраном нужно срочно прекратить.
Обновлено в 12:00
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Политика
Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии
Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Футбол
Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»
Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Транспорт
Минтранс предложил поделить водителей на профессионалов и любителей
Сотрудники Министерства транспорта РФ предложили разделить водителей на профессионалов и любителей.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Семейные доходы руководства ЦБ выросли на 22%
Самым богатым руководителем ЦБ стал Сергей Швецов, семейный доход которого составил 94,2 млн руб. Он вместе со своей супругой Мариной Алехиной, работающей директором департамента обеспечения и контроля операций на финансовых рынках, заработал на 34% меньше, чем в 2017 году.
Обновлено вчера в 17:24
Шоу-бизнес
Вечер памяти Евгения Осина закончился скандалом
Обновлено в 18:48
Происшествия
SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon
Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23