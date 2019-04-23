Футбол

Смотрите дерби Италии на телеканале «Türkmenistan Sport»Turkmenportal вчера в 04:14

Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих чемпионатов Европы по футболу в прямом эфире. Поединок 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» состоится 27 апреля. Итальянское дерби — это главное противостояние Серии А и настоящий бренд, проверенный временем.
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«Вальядолид» — «Жирона». Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ruвчера в 12:37

Смотрите дерби Италии на телеканале «Türkmenistan Sport»

Turkmenportalвчера в 04:14
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Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Энергетика

У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ

Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес

Виктория Лопырёва продемонстрировала красоту своих длинных ног

Красотка Виктория Лопырева опубликовал в Инстаграм ошеломительный снимок, показав стройные ножки. На фото Вика позирует в коротких шортиках.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие

ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов

ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.
Обновлено в 03:32
Технологии

В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Экономика

Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда

По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие

Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море

Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие

Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»

Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Происшествия

Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП

Обновлено в 03:27
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова

Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Шоу-бизнес

Экс-супруга Ивана Краско рассказала, что никогда его не любила

Обновлено в 03:49
Армия и оружие

Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду

В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Экономика

ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России

Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия

Жители Казани создали петицию против игрока «Ак Барса» Обухова

Жители Казани написали петицию, обращенную к руководителям татарстанских МВД и прокуратуры, в связи с инцидентом, случившимся с нападающим "Ак Барса" Дмитрием Обуховым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие

Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России

Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Культура

Умер создатель клипов для Киркорова и Преснякова Сергей Дубровский

Обновлено в 02:54
Экономика

За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия

Мать приставила нож к горлу ребенка на улице в Подмосковье

Обновлено в 01:44
Происшествия

В Москве из храма похитили икону

По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Происшествия

Автомобиль врезался в автобусную остановку в центре Москвы

Обновлено в 03:17
Происшествия

Женщина очнулась после 27 лет комы

В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика

Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия

На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес

Орбакайте показала стильную Пугачеву с внучкой

Последнюю неделю Алла Пугачева стала особенно обсуждаема — она дала первый за 10 лет сольный концерт и показала, на что способна в 70 лет.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика

Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
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