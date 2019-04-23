Футбол
Смотрите дерби Италии на телеканале «Türkmenistan Sport»Turkmenportal вчера в 04:14
Телеканал «Türkmenistan Sport» продолжает вещание ведущих чемпионатов Европы по футболу в прямом эфире. Поединок 34-го тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Интером» состоится 27 апреля. Итальянское дерби — это главное противостояние Серии А и настоящий бренд, проверенный временем.
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Общество
Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти
Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
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У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ
Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.
Обновлено в 04:09
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Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Шоу-бизнес
Виктория Лопырёва продемонстрировала красоту своих длинных ног
Красотка Виктория Лопырева опубликовал в Инстаграм ошеломительный снимок, показав стройные ножки. На фото Вика позирует в коротких шортиках.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
ВСУ за сутки выпустили по ДНР почти 100 боеприпасов
ВСУ за истекшие сутки девять раз нарушили режим прекращения огня, под обстрелами оказались окрестности Донецка и Ясиноватой.
Обновлено в 03:32
Технологии
В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.
Обновлено в 02:43
Экономика
Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда
По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.
Обновлено в 03:36
Армия и оружие
Кедми оставил кораблям НАТО пять минут на выживание в Черном море
Известный израильский эксперт-аналитик Яков Кедми оставил кораблям НАТО всего пять минут на выживание в условиях «российской западни» в Черном море.
Обновлено вчера в 09:44
Армия и оружие
Боевые вертолеты Ми-35М получили комплекс бортовой обороны «Витебск»
Все транспортно-штурмовые вертолеты Ми-35М, стоящие на вооружении ВКС России, получили комплекс бортовой обороны "Витебск".
Обновлено в 03:26
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Максакова изменила показания по делу об убийстве Вороненкова
Вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова Мария Максакова в ходе процесса по делу об убийстве супруга поменяла свои показания, сообщил журналист Виталий Губин.
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Атомную подлодку «Белгород» cпустили на воду
В Северодвинске на заводе «Севмаш» спущена на воду атомная подводная лодка специального назначения «Белгород».
Обновлено вчера в 15:58
Экономика
ЦБ назвал регионы с наибольшим количеством финансовых пирамид в России
Наибольшая концентрация финансовых пирамид зафиксирована в центральной части России и на Урале, пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента Центробанка по противодействию недобросовестным практикам Валерия Ляха.
Обновлено в 02:08
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Происшествия
Жители Казани создали петицию против игрока «Ак Барса» Обухова
Жители Казани написали петицию, обращенную к руководителям татарстанских МВД и прокуратуры, в связи с инцидентом, случившимся с нападающим "Ак Барса" Дмитрием Обуховым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:05
Армия и оружие
Шойгу допустил асимметричный ответ на действия НАТО у границ России
Россия может принять асимметричные меры в ответ на действия стран НАТО у российских границ.
Обновлено в 03:10
Экономика
За что арестован владелец банка «Югра» Алексей Хотин
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей», получал ли Путин письмо Набиуллиной и давал ли ФСБ поручение принять меры в связи с ситуацией вокруг «Югры», ответил: «Не комментируем».
Обновлено вчера в 16:25
Происшествия
В Москве из храма похитили икону
По предварительной версии, икону могла похитить одна из посетительниц храма во время вечерней литургии.
Обновлено в 02:14
Происшествия
Женщина очнулась после 27 лет комы
В Германии пациентка клиники, 27 лет находившаяся в коме, пришла в полное сознание.
Обновлено вчера в 06:45
Политика
Медведев подписал постановление о пересмотре тарифов на вывоз мусора
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое предусматривает возможность изменять тарифы на обращение с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Обновлено вчера в 09:00
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено в 01:17
Шоу-бизнес
Орбакайте показала стильную Пугачеву с внучкой
Последнюю неделю Алла Пугачева стала особенно обсуждаема — она дала первый за 10 лет сольный концерт и показала, на что способна в 70 лет.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
ФСБ задержала двух членов банды Басаева
Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Политика
Спикер Верховной Рады назвал условие своей отставки
Спикер Верховной Рады Андрей Парубий назвал условие, при котором готов уйти в отставку.
Обновлено в 04:04
Политика
Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства
Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53