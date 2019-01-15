Кино
Смотрим первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»
Смотрим первый трейлер фильма «Человек-паук: Вдали от дома»РБК10:00
В процессе борьбы с новой угрозой Паркеру придется объединиться с загадочным Мистерио, роль которого исполняет Джейк Джилленхол в пурпурном плаще. Мировая и российская премьеры фильма состоятся 4 июля.
РБК10:00
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