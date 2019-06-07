Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июняMotor 07 июня в 19:35

Редакция «Мотора» собрала для вас в одном месте информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 8-9 июня.

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июня

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Происшествия В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.

Общество Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как продюсера мог перепутать средство для очистки труб с соком.

Музыка Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Политика В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.

Путешествия Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.

Происшествия Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.

Гаджеты Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.

Гаджеты Назван топ-5 смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей Назван топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей. В рейтинг попали гаджеты от китайских производителей Xiaomi и Huawei.

Единоборства Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Шоу-бизнес Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.

Общество Штормовое предупреждение объявлено в России из-за жары В связи с аномальной жарой было объявлено штормовое предупреждение.

Политика Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Шоу-бизнес Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.

Происшествия Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.

Политика КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру «Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.

Гаджеты Apple распродает в России iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой В настоящее время несколько официальных реселлеров уже начали предлагать iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой от 3 до 12 тысяч рублей.

Происшествия Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.

Шоу-бизнес Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.

Энергетика Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти «Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».

Спорт Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Политика Делегация из ЕС посетила Крымский мост Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.

Экономика Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.