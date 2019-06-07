Автоспорт
Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июняMotor 07 июня в 19:35
Редакция «Мотора» собрала для вас в одном месте информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 8-9 июня.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 04:29, Ашберн
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде
Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.
Обновлено в 00:45
Происшествия
В Петербурге задержали байкера, уронившего спутницу под иномарку
Спутница мотоциклиста скончалась от полученных травм. Сам байкер скрылся с места ДТП. Поиски водителя мотоцикла заняли меньше двух часов.
Обновлено вчера в 13:38
Общество
Представитель Алибасова показал, как можно перепутать сок и средство для труб
Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, как продюсера мог перепутать средство для очистки труб с соком.
Обновлено в 03:08
Музыка
Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили
Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.
Обновлено вчера в 23:37
Политика
В Кишиневе неизвестные заблокировали государственные учреждения
Новых членов правительства могут не пустить на их рабочие места, передает молдавское издание NewsMaker Неизвестные, некоторые из которых в военной форме, заблокировали Кабинет министров, министерство внутренних дел, Генеральную прокуратуру, министерство финансов и иинистерство сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды.
Обновлено в 01:40
Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арест
Обновлено вчера в 15:21
Путешествия
Петербург назван лучшим городом для путешествий с друзьями летом
По данным аналитического агентства ТурСтат, большинство опрошенных отдали свои голоса за Санкт-Петербург в качестве города для летнего путешествия в компании друзей.
Обновлено в 00:09
Происшествия
Генсек Совета Европы выразил обеспокоенность из-за дела Голунова
Ягланд призвал главу МВД России Владимира Колокольцева лично разобраться в произошедшем и выразил надежду, что ситуацию также рассмотрит уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова.
Обновлено вчера в 19:40
Гаджеты
Жителям США предложили тысячу долларов за отказ от смартфона на неделю
В США местные жители могут получить тысячу долларов, если на неделю полностью откажутся от использования смартфона.
Обновлено в 02:17
Гаджеты
Назван топ-5 смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей
Назван топ-5 лучших смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей. В рейтинг попали гаджеты от китайских производителей Xiaomi и Huawei.
Обновлено в 01:42
Единоборства
Шевченко нокаутировала Айс и защитила пояс UFC
Киргизская боец смешанного стиля (ММА) Валентина Шевченко победила нокаутом Джессику Ай из США на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 238, проходившем в Чикаго.
Обновлено в 02:25
Происшествия
Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково
В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.
Обновлено вчера в 17:15
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено вчера в 07:33
Шоу-бизнес
Сплошное очарование: принц Луи впервые поприветствовал подданных
После вся королевская семья вышла на балкон Букингемского дворца и маленький Луи впервые имел возможность поприветствовать подданных Ее Величества.
Обновлено вчера в 09:21
Общество
Штормовое предупреждение объявлено в России из-за жары
В связи с аномальной жарой было объявлено штормовое предупреждение.
Обновлено в 00:44
Политика
Прямая линия с Владимиром Путиным пройдёт 20 июня
Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.
Обновлено в 03:14
Шоу-бизнес
Дочь Шварценеггера и звезда «Стражей Галактики» поженились
Дочь экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера Кэтрин и голливудский актер Крис Пратт поженились.
Обновлено в 01:55
Происшествия
Увеличилось количество пострадавших при столкновении автобусов в Сочи
Количество пострадавших при столкновении двух туристических автобусов в Сочи в воскресенье утром увеличилось до 15 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на главк МВД по Краснодарскому краю.
Обновлено в 04:08
Политика
КС Молдавии передал полномочия Додона премьеру
«Исполняющий обязанности премьер-министра Павел Филип в качестве временного исполняющего обязанности президента Республики Молдова должен обратиться в КС, чтобы констатировать наличие обстоятельств, которые оправдывают роспуск парламента X созыва, а затем издать указ о роспуске парламента и установлении даты досрочных выборов», — говорится в решении суда.
Обновлено в 03:30
Гаджеты
Apple распродает в России iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой
В настоящее время несколько официальных реселлеров уже начали предлагать iPhone XS и iPhone XS Max со скидкой от 3 до 12 тысяч рублей.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Адвокат Голунова подала заявление в СКР о преступлениях полицейских
Адвокат Ольга Динзе, которая защищает отправленного под домашний арест по подозрению в сбыте наркотиков журналиста Ивана Голунова, подала заявление в Следственный комитет, в котором сообщила о преступных действиях полиции.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Бывшая жена Алибасова рассказала о репетиции похорон продюсера
Бывшая жена Бари Алибасова Виктория Максимова рассказала о репетиции похорон продюсера.
Обновлено в 02:23
Энергетика
Белоруссия вернула реверсом России 450 тысяч тонн грязной нефти
«Реверсом на территорию России возвращено 450 тыс. тонн загрязнённой нефти, она была замещена нефтью, соответствующей ГОСТу», — говорится в сообщении «Белнефтехима».
Обновлено в 03:44
Спорт
Фигуристка Медведева получила в Японии письмо с угрозами
Двукратная чемпионка мира, олимпийская призерка в фигурном катании Евгения Медведева получила анонимную записку с угрозами от одного из болельщиков во время ледового шоу Fantasy on Ice в Японии.
Обновлено вчера в 11:21
Единоборства
Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом
Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.
Обновлено в 00:03
Музыка
Невзоров выступил на подтанцовке у Шнурова
Обновлено в 02:18
Политика
Делегация из ЕС посетила Крымский мост
Юрий Гемпель, глава комитета Госсовета РК по международным отношениям, поделился, что представители ЕС сделали визит в Крым.
Обновлено 07 июня в 10:21
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено 07 июня в 15:00
Политика
Китайские СМИ объяснили, почему США не хотят отдавать золото
США весьма своеобразно относятся к выполнению своих обязательств в отношении отдельных стран и международных организаций, руководствуясь лишь собственными мотивами, пишут китайские СМИ.
Обновлено вчера в 03:15