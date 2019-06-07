Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июняMotor вчера в 19:35

Редакция «Мотора» собрала для вас в одном месте информацию о самых важных автоспортивных событиях, которые пройдут 8-9 июня.

Смотрим гонки: все самые важные трансляции 8-9 июня

Общество Минпросвещения не планирует вводить новые предметы в школах Министерство просвещения РФ не планирует вводить в школы новые предметы, сообщили в пресс-службе ведомства.

Кино Прототип героя «Чернобыля» оценил достоверность сериала Генерал-майор Николай Тараканов, который стал прототипом для одного из героев сериала «Чернобыль», снятом американским телеканалом HBO, дал оценку достоверности событий, отраженных в телепроекте.

Происшествия Разоблачить заказчика убийства зампреда ЦБ Андрея Козлова помогло кино Старший следователь по особо важным делам при председателе Следственного комитета России Валерий Хомицкий заявил, что разоблачить заказчика убийства первого зампреда Центробанка Андрея Козлова помог фильм Павла Лунгина "Остров".

Автоспорт Гонщик «Феррари» Феттель выиграл квалификацию Гран-при Канады Немецкий пилот команды "Формулы-1" "Феррари" Себастьян Феттель показал лучшее время в квалификации Гран-при Канады.

Шоу-бизнес Актер Сергей Селин рассказал о разводе ради юной возлюбленной Актер Сергей Селин, известный по роли капитана Анатолия Дукалиса, откровенно рассказал о личной жизни в студии «Секрета на миллион».

Технологии Секретный самолет Celera 500L готовится к первому полету в США В аэропорту Южной Калифорнии замечен инновационный самолет Celera 500L, разработкой которого занимается компания Otto Aviation.

Происшествия В исправительной колонии в Тюмени произошел пожар В исправительной колонии № 1 в Тюмени произошел пожар, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе МЧС.

Армия и оружие Появилось видео опасного сближения крейсера США и корабля ВМФ РФ В Сети появилось видео опасного сближения американского ракетного крейсера Chancellorsvill и российского большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Виноградов» в Восточно-Китайском море.

Футбол Дзюба вступился за выбежавшего на поле болельщика Нападающий и капитан сборной России по футболу Артём Дзюба вступился за болельщика, выбежавшего на поле во время матча отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года.

Политика Крымский мост поразил делегацию из ЕС Делегация общественников из стран Евросоюза была впечатлена масштабами строительства Крымского моста.

Авто Бренд Ravon анонсировал новую бюджетную модель В настоящее время три предприятия GM Uzbekistan выпускают восемь моделей под автомобильными брендами Ravon и Chevrolet.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Футбол Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории Сборная России по футболу одержала крупнейшую победу в истории в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.

Происшествия Журналиста Голунова доставили в суд Корреспондент интернет-издания «Медуза» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, доставлен в Никулинский суд Москвы для решения вопроса об избрании меры пресечения.

Музыка Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления Фигуристка из Удмуртии Алина Загитова показала отрывок нового показательного выступления.

Здоровье Жена влияет на продолжительность жизни своего мужчины Врачи из Швеции пришли к выводу, что срок жизни представителя сильного пола напрямую зависит от его женщины.

Общество Безнравственная Соболь довела беременную Симоньян до больницы По словам сотрудников "Эха Москвы", Соболь караулила Маргариту Симонян у входа около получаса, потом стала преследовать ее по коридорам.

Политика На Украине арестованы пять «Русланов» российской авиакомпании В рамках уголовного дела о нарушении правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей, Подольский районный суд Киева арестовал и запретил эксплуатацию пяти транспортных самолетов Ан-124−100 российской авиакомпании «Волга-Днепр».

Здоровье Елена Малышева назвала самую опасную болезнь XXI века Самой опасной болезнью XXI века, по словам телеведущей Елены Малышевой, является болезнь Альцгеймера.

Общество Меган Маркл впервые вышла в свет после родов Герцогиня Сассекская Меган Маркл вместе с супругом принцем Гарри впервые после рождения сына вышла в свет, пишет в субботу газета Mirror.

Политика Поезда по Крымскому мосту запустят раньше срока — глава Крыма Есть вероятность, что поезда по Крымскому мосту пойдут раньше срока, заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов 8 июня журналистам на полях Петербургского международного экономического форума 2019.