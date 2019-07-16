Шоу-бизнес

Смолову предложили лечь в гроб и потереть морковку БузовойГазета.Ru 10:19

На предложение минуту пролежать в гробу Смолов ответил отказом, выбрав менее неприятную альтернативу. Гости программы в течение всего выпуска избегали слишком провокационных заданий, однако Бузова согласилась, чтобы Смолов потер морковку ей в рот.
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«Игра престолов» побила рекорд по номинациям на премию «Эмми»

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Отмечается, что сотрудники УВД по Западному административному округу были уволены в связи с несоблюдением регламента в исполнении обязанностей – Голунову отказали в адвокате, а также не предоставляли контакт с родственниками на протяжении долгого времени.
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Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.
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Политика

ОБСЕ: Киеву следует учитывать языковые права меньшинств

Украинским властям при разработке законодательства, которое касается государственного языка, следует учитывать права национальных меньшинств, а также особенности регионов страны.
Обновлено в 11:55
Происшествия

В Москве в ДТП пострадали пять человек

На юго-западе Москвы в результате столкновения двух легковых автомобилей пострадали пять человек.
Обновлено в 14:35
Политика

КС Украины признал закон о декоммунизации конституционным

Конституционный суд Украины признал закон об осуждении тоталитарных режимов и запрете пропаганды их символики соответствующим основному закону страны.
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Происшествия

Арест Шишкана взорвал криминальный мир: под угрозой воровской общак

Арест Олега Медведева (известного как Шишкан и Олег Раменский), который, как предполагается, является одним из самых влиятельных российских криминальных «авторитетов», вызвал серьёзную обеспокоенность в преступных кругах.
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Санду сидя прослушала гимн Молдавии на встрече с Меркель

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Политика

Турция отреагировала на санкции ЕС

В турецком министерстве иностранных дел оценили решение Евросоюза о введении новых санкционных мер против страны из-за того, что Турция якобы производила бурение в экономической зоне (ИЭЗ) Кипра.
Обновлено вчера в 22:36
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Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.
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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства

По данным Росстата, в обрабатывающих производствах в июне зафиксирован рост на 3,4% после снижения на 1% в мае (за январь – июнь рост на 1,9%).
Обновлено в 11:56
Армия и оружие

В Госдуме ответили на слова Украины об уничтожении Крымского моста

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек прокомментировал слова экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова, который заявил, что ВСУ могут мгновенно уничтожить Крымский мост, передает RT.
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Россияне увидят лунное затмение

Предстоящим вечером и ночью жители европейской части России увидят лунное затмение. Об этом сообщили в пресс-службе столичного планетария.
Обновлено вчера в 23:59
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Приобретение Турцией российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 подрывает потенциал американского истребителя F-35.
Обновлено в 12:36
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В Росгвардии заявили, что бойцы не обязаны представляться

Бойцы Росгвардии не обязаны называть свое имя, должность и звание при обращении к гражданину.
Обновлено в 13:30
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Компания "Нафтогаз Украины" заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа европейским потребителям в связи с ремонтными работами газопровода "Северный поток".
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СМИ США назвали российские истребители самыми быстрыми в мире

Американский портал We Are The Mighty, который специализируется на военной тематике, составил рейтинг самых быстрых истребителей.
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Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты

Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
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Обновленный кроссовер Honda CR-V пользуется ажиотажным спросом

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Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
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ВТБ утвердил программу облигаций на триллион рублей

Совет директоров банка ВТБ решил занять ₽1 трлн у квалифицированных инвесторов.
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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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