Смолов завоевал первый трофей в карьере в 29 летЧемпионат 02:25

Встреча состоялась накануне, 22 мая, на стадионе "Самара Арена" в Самаре. Этот трофей стал первым для нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова. 29-летний футболист перебрался в московский клуб летом прошлого года, а до этого выступал за «Динамо», «Фейеноорд», «Анжи», «Урал» и «Краснодар».

Смолов завоевал первый трофей в карьере в 29 лет

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