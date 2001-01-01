Футбол
Смолов выиграл первый трофей в своей карьереMetaratings вчера в 15:00
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Фёдор Смолов пополнит свой сервант. В финальном матче Кубка России «Локомотив» смог обыграть «Урал», благодаря чему завоевал трофей. В результате этой победы форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов выиграл свой первый трофей в карьере.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 03:09, Ашберн
Политика
Британские СМИ назвали дело Бутиной провалом политики США
Дело осужденной в США россиянки Марии Бутиной стало провалом американских СМИ, правоохранительных органов и политики.
Обновлено в 00:21
Гаджеты
В Huawei рассказали, когда заменят Android и Windows своей ОС
В результате Google заявила, что больше не сможет предоставлять Huawei лицензию на использование Google Play Services.
Обновлено в 02:59
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Музыка
Организаторы «Евровидения-2019» пересчитали итоги голосования
"Европейский вещательный союз подтверждает, что в ходе стандартной практики пересмотра баллов было обнаружено, что в результате человеческой ошибки был использован неправильный средний результат", - передает сообщение организаторов музыкального конкурса РИА Новости.
Обновлено вчера в 15:02
Армия и оружие
В ДНР сообщили о задержании группы украинских диверсантов
В управлении Народной милиции самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
Продажи поддельных документов в России выросли в пять раз
В российском сегменте интернета резко выросло количество сайтов, торгующих поддельными документами, рассказали «Известиям» в Роскомнадзоре.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Шоу-бизнес
Сын Жанны Фриске отдал «Русфонду» часть долга семьи артистки
Маленький сын Жанны Фриске, представителем которого является Дмитрий Шепелев, отдал «Русфонду» часть крупного долга семьи российской артистки.
Обновлено в 02:26
Политика
Вице-премьер Белоруссии Ляшенко встретится с Козаком
Вице-премьер Белоруссии по топливно-энергетическому комплексу Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, встретится со своим российским коллегой Дмитрием Козаком.
Обновлено в 02:49
Происшествия
В Италии разбился автобус с российскими туристами
По данным информационного агентства ANSA, в среду, 22 мая, в итальянской Сиене произошло серьёзное ДТП с участием туристического автобуса.
Обновлено вчера в 09:23
Политика
Первый приговор причастному к убийству Гиви вынесли в ДНР
Обновлено вчера в 22:35
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Позднее в интервью РБК председатель ПФР Антон Дроздов говорил, что публично-правовая компания рассматривается как один из возможных вариантов преобразования Пенсионного фонда.
Обновлено вчера в 23:56
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Кино
Джордж Мартин планирует завершить роман «Ветра зимы» через год
Джордж Мартин заявил, что намерен приехать в Веллингтон с готовыми «Ветрами зимы», а если не сдержит слово, то фанаты могут запереть его на вулканическом острове Уайт-Айлэнд до тех пор, пока писатель все-таки не закончит книгу, пишет dtf.ru.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Ультрабюджетный смартфон ZTE Blade A5 2019 вышел в России
Компания ZTE дала старт российским продажам бюджетного смартфона ZTE Blade A5 2019, который оценен в 6490 рублей.
Обновлено в 01:58
Финансы
Россияне оказались владельцами большей части госдолга России в евро
Министерство финансов России в конце прошлого года выпустило редкие еврооблигации на 1 млрд евро.
Обновлено вчера в 23:02
Происшествия
В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью
Обновлено вчера в 20:01
Гаджеты
Caviar представила версию Samsung Galaxy Fold в стиле «Игры престолов»
Обновлено вчера в 16:04
Экономика
Сбербанк стал владельцем крупнейшего независимого НПЗ в России
Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которая владеет 80% Антипинского НПЗ — проблемного заемщика банка.
Обновлено вчера в 12:43
Экономика
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалованье на зарплатные карты, не интересуется условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Левада-центром.
Обновлено вчера в 22:45
Технологии
В работе YouTube произошел сбой
Пользователи YouTube по всему миру сообщают о проблемах в работе сервиса.
Обновлено в 01:40
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:15
Общество
Forbes назвал самых богатых наследников российских миллиардеров
Финансово-экономический журнал Forbes составил рейтинг самых богатых детей российских миллиардеров.
Обновлено в 01:39
Политика
МИД Турции опроверг информацию об ультиматуме США по поставкам С-400
Ранее 22 мая американские СМИ сообщили, что США дали Турции две недели на отказ от покупки ЗРК С-400 у России.
Обновлено в 00:54
Авто
Компания Toyota наладит выпуск запчастей для модели Supra
Шигеки Томояма, глава Gazoo Racing, подтвердил информацию о том, что компания Toyota начнет выпуск запчастей для модели Supra четвертого и пятого поколений.
Обновлено в 00:39
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Кино
«Союзмультфильм» оценил мемы по «Игре престолов»
Художник из Сыктывкара Прокопий Уляшов представил серию рисунков, на которых изобразил героев советских мультфильмов в образах персонажей сериала.
Обновлено вчера в 09:54
Политика
Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено 21 мая в 21:52