Футбол

Смолов выиграл первый трофей в своей карьереMetaratings вчера в 15:00

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Фёдор Смолов пополнит свой сервант. В финальном матче Кубка России «Локомотив» смог обыграть «Урал», благодаря чему завоевал трофей. В результате этой победы форвард «железнодорожников» Фёдор Смолов выиграл свой первый трофей в карьере.
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