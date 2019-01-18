Футбол
Смолов вошёл в топ-5 форвардов, которые могут помочь «Реалу»RT на русском 13:33
Испанское издание AS составило список из пяти форвардов, которые могли бы перейти в мадридский «Реал» в январе и помочь клубу решить проблему в нападении. Кроме Смолова в список попали нападающие Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг»), Эмилиано Сала («Нант»).
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