Футбол

AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»Матч ТВ 12:53

Испанская газета AS составила подборку из пяти нападающих, которые могли бы усилить «Реал» в зимнее трансферное окно. В этот список вошли: Оливье Жиру («Челси»), Радамель Фалькао («Монако»), Бас Дост («Спортинг»), Эмилиано Сала («Нант») и Федор Смолов («Локомотив»).
Читать в источнике

Подробнее о событии

Издание AS включило Смолова в список из пяти нападающих, способных помочь «Реалу»

Sport24.ru13:07

Издание AS включило Смолова в топ-5 форвардов, которые могли бы помочь «Реалу»

Чемпионат12:25

СМИ: Смолов вошел в пятерку потенциальных нападающих для мадридского «Реала»

ТАСС12:40

AS включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала»

Матч ТВ12:53

AS включила Смолова в пятерку лучших форвардов для «Реала»

Советский спорт12:06

Marca включила Смолова в топ-5 форвардов для «Реала». Вы удивлены?

Спорт-Экспресс11:57

«Смолов идеально впишется в философию Солари». AS сватает Федора в «Реал»

Eurosport.ru12:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7195 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Происшествия

Найдено тело летчика разбившегося Су-34

Обновлено в 13:26
Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости.
Обновлено в 15:43
Общество

Pornhub рассказал о влиянии работы правительства на интерес к порно

Популярный порнографический ресурс Pornhub попытался установить аналогию между приостановкой работы правительства США и посещением порносайта.
Обновлено в 03:10
Экономика

S&P подтвердило рейтинг России на уровне "BBB-"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный.
Обновлено в 16:29
Авто

Ford Mondeo наконец-то обновился

Обновлено в 05:54
Авто

Nissan представил седан Altima на гусеницах

Компания Nissan оснастила полноприводный седан Altima гусеницами шириной в 38 см. Свою разработку специалисты представят в Канаде на предстоящем автосалоне в Монреале, сообщает издание «Car.Ru».
Обновлено в 06:52
Авто

УАЗ раскрыл новые опции для УАЗ «Патриот»

Ульяновский автозавод начнет продажи внедорожника УАЗ «Патриот» с расширенным оснащением с февраля текущего года.
Обновлено вчера в 16:35
Космос

Рогозин предложил создать систему спутников «Государево око»

Обновлено в 11:52
Происшествия

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в терроризме

В Норвегии задержали россиянина по подозрению в нападении в Осло, сообщает NRK со ссылкой на главу полицейской службы безопасности Мари Бенедикт Бьорнланд.
Обновлено в 09:17
Авто

Volvo заменит V40 купе-кроссовером

Компания Volvo в ближайшие три года заменит модель V40 новым купе-кроссовером, сообщает Autocar.
Обновлено вчера в 10:54
Гаджеты

Опубликовано видео нового смартфона LG G8 ThinQ

В Сети было опубликовано видео смартфона LG G8 ThinQ, который внешне сильно схож с моделью G7 ThinQ.
Обновлено в 03:01
Общество

Патриарх Кирилл получил звание почётного профессора РАН

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл получил звание почётного профессора Российской академии наук.
Обновлено в 08:30
Авто

Tesla планирует сократить число сотрудников на 7%

Компания Tesla намерена сократить численность постоянных сотрудников компании, сохранив "критически важных" работников.
Обновлено в 07:13
Общество

Жителям Чечни списали долги за газ в размере 9 млрд рублей

По предоставленной информации, долг по счетам за газ составляет приблизительно девять миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 19:31
Культура

Скончался известный телеведущий Виктор Мочалов

В России скончался известный ведущий, работавший на телеканале «2х2».
Обновлено в 11:41
Космос

Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил, что первый пилотируемый пуск к Международной космической станции (МКС) в текущем году может быть перенесен с 1 марта на начало апреля.
Обновлено в 10:14
Авто

Renault планирует продавать автомобили в России через Интернет

Обновлено в 10:33
Наука

Обнаружен старейший в мире экземпляр таблицы Менделеева

Обновлено вчера в 11:18
Экономика

Акции Tesla упали более чем на 13% после сообщений о сокращениях

Ценные бумаги производителя электрокаров Tesla на бирже Nasdaq упали после открытия торгов.
Обновлено в 15:42
Интернет

Более 20 миллионов паролей с адресами почты утекли в Сеть

Около 22 миллионов пользовательских паролей вместе с 773 миллионами уникальных адресов почты были опубликованы на файловом хостинге Mega.
Обновлено вчера в 07:10
Космос

Ученые предупредили об угрозе столкновения Земли с астероидом

Обновлено в 02:05
Авто

Porsche отзывает в России более 1200 автомобилей Panamera

Обновлено в 07:28
Космос

Япония запустила в космос ракету с семью спутниками

Япония запустила ракету «Эпсилон-4», на борту которой находились семь спутников.
Обновлено вчера в 21:27
Происшествия

Заявившую об изнасиловании в МВД дознавательницу из Уфы уволили

Руководство МВД Башкирии уволило двух дознавательниц из Уфы за «грубое нарушение служебной дисциплины», говорится на сайте ведомства.
Обновлено в 11:31
Культура

Скончался известный сатирик Семён Лившин

В американском Сан-Диего на 80-м году жизни умер Семён Лившин. Лившин родился в Одессе 9 января 1940 года.
Обновлено в 13:12
Культура

Мультик «Маша и Медведь» попал в Книгу рекордов Гиннесса

Эпизод российского анимационного сериала "Маша и Медведь" под названием "Маша плюс каша" попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый просматриваемый анимационный ролик на YouTube.
Обновлено в 05:55
Общество

«Желтые жилеты» анонсировали самую массовую акцию в Париже

Французское протестное движение «желтых жилетов» 19 января проведет в Париже очередную массовую акцию.
Обновлено в 11:23
Происшествия

Алекса Лесли и Настю Рыбку задержали в аэропорту Шереметьево

Полиция Москвы задержала в аэропорту Шереметьево Алекса Лесли и Настю Рыбку по делу об организации проституции.
Обновлено вчера в 13:08
Экономика

Глава «Почты России» уточнил стоимость своей квартиры

Приобретенная главой "Почты России" Николаем Подгузовым квартира на самом деле стоит менее 100 миллионов рублей, а не миллиард, как сообщалось ранее в СМИ.
Обновлено в 13:44
Общество

В Вологодской области начали продавать яйца поштучно

В магазинах Вологодской области началась поштучная продажа яиц.
Обновлено в 13:15
ещё по теме
Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Радамель Фалькао Гарсия
Колумбийский футболист
Колумбийский футболист, нападающий клуба «Монако» и сборной Колумбии. Лучший бомбардир в истории сборной Колумбии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное