Футбол

Смолов: шутки над Комличенко? А чего шутить? 28 голов забилЧемпионат 06:38

Нападающий «Локомотива» и национальной команды России Фёдор Смолов рассказал о возможной конкуренции с Николаем Комличенко, а также поделился мыслями о предстоящих матчах сборной.
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Федор Смолов: «Комличенко подстригся наконец-то! Прическа у него была неудачная»

Спорт-Экспресс06:55

Смолов: «Комличенко наконец-то подстригся, а то раньше было неудачно!»

Sport24.ru06:47

Смолов: шутки над Комличенко? А чего шутить? 28 голов забил

Чемпионат06:38

Смолов: зачем шутить над Комличенко? Он забил 29 мячей

РИА Новости06:39
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Происшествия

В Югре подросток сжег венки у Вечного огня

Несовершеннолетний житель Нефтеюганска (ХМАО) сжег венки у Вечного огня рядом с памятником воину-освободителю, о мотиве своего поступка он правоохранителям не рассказал, сообщили РИА Новости в управлении МВД по Югре.
Обновлено в 03:13
Общество

Названы самые популярные товары среди россиян весной 2019 года

По сравнению с весной прошлого года, россияне стали чаще покупать спортивные товары, электронику, стройматериалы и садово-хозяйственные товары.
Обновлено в 03:45
Армия и оружие

Проект «Служу Республике». Напряженная обстановка в Донбассе. Выпуск от 02.06.2019

Обстановка в Луганской Народной Республики за прошедшую неделю напряженная, ситуация в Донбассе не изменилась даже после смены командующего на Украине.
Обновлено в 04:32
Происшествия

Проверка подтвердила вину экс-главы Раменского района в убийстве

Обновлено вчера в 03:01
Авто

В Шэньчжэне показали бюджетную версию Volkswagen Teramont X

Старт продаж модели состоялся 28 мая, но сейчас у дилеров имеются только топовые комплектации Teramont X. На открывшемся вчера автосалоне была показана самая "бюджетная" модификация кросс-купе, которая обойдется покупателям в 316 900 юаней (3 млн. рублей).
Обновлено в 00:56
Политика

Савченко заявила о новом проигранном бое за Донбасс

Депутат Рады Надежда Савченко заявила, что выдача паспортов гражданина России жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР стала очередным "проигранным боем" Украины.
Обновлено в 02:25
Футбол

Выбежавшая на поле в финале ЛЧ полуголая девушка объяснилась

1 июня во время финального матча ЛЧ полуголая девушка в одном купальнике выбежала на поле стадиона «Ванда Метрополитано».
Обновлено вчера в 23:09
Наука

Ученые нашли связь между уровнем интеллекта и варикозом

Новосибирские ученые из Института цитологии и генетики нашли взаимосвязь между уровнем развития интеллекта человека и варикозной болезнью.
Обновлено в 06:16
Происшествия

После взрывов на оборонном заводе в Дзержинске нужно восстанавливать 150 социальных объектов

По уточненным данным правительства Нижегородской области, пострадали 89 человек: из них 44 – сотрудники завода, остальные – жители города, передает ТАСС.
Обновлено в 03:30
Происшествия

Под Киевом задержали выстреливших в пятилетнего ребенка полицейских

В Переяслав-Хмельницком Киевской области задержаны двое подозреваемых в тяжелом ранении пятилетнего мальчика, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.
Обновлено в 02:22
Происшествия

ФСИН проверит видео с банкетом для заключенных в орловской колонии

Как пояснила РБК пресс-служба УФСИНа по Орловской области, проверка проводится с 30 мая по факту распространения в СМИ кадров, на которых осужденные празднуют Пасху в колонии.
Обновлено в 06:11
Наука

Алмазы в начале жизненного цикла сформировались из океанского дна

Как заявляют специалисты, наша Земля производит алмазы из переработанного океанического дна.
Обновлено в 00:29
Шоу-бизнес

Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей

Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Музыка

Лоза пристыдил Алсу за миллион рублей, отданный на благотворительность

Лоза добавил, что артистке нужно было отдать на благотворительность собственные деньги.
Обновлено вчера в 19:35
Общество

На следующей неделе москвичей ждет эталонная погода для июня

Много солнца и мало осадков будет в Москве на грядущей неделе, сообщил «РИА Новости» в воскресенье, 2 июня, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 04:06
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Происшествия

В Ивановской области в колонии произошел пожар

Пожар произошел в колонии строгого режима в Ивановской области, пострадавших нет, сообщило УФСИН по региону в воскресенье.
Обновлено в 06:40
Происшествия

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП

На Кутузовском проспекте в Москве произошло крупное ДТП.
Обновлено в 04:15
Единоборства

Макгрегор прокомментировал победу Руиса над Джошуа

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор прокомментировал сенсационное поражение Энтони Джошуа от Энди Руиса, поздравив последнего с впечатляющей победой.
Обновлено в 04:27
Политика

Лидер социал-демократов Германии Андреа Налес уходит в отставку

Председатель Социал-демократической партии Германии Андреа Налес объявила о своей отставке с поста лидера партии и главы фракции в бундестаге.
Обновлено в 04:16
Политика

МИД ответил на претензии Киева в суде ООН

Претензии о возвращении Крыма в состав России, которые Киев предъявляет к Москве, не имеют отношения к Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, поэтому российский МИД отрицает спор между двумя странами, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:54
Политика

Познер попал в базу «Миротворца»

Российский журналист и телеведущий Владимир Познер попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:41
Политика

МИД Украины просит «давить» на РФ по решению трибунала ООН по морякам

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая 2019 г. Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге потребовал от РФ освободить военные корабли и моряков ВМС Украины, задержанных за вторжение в российские воды в Керченском проливе.
Обновлено вчера в 16:32
Происшествия

Сброшенный из окна смеситель убил 8-летнюю девочку на Урале

Обновлено в 04:56
Футбол

Сергей Песьяков: «На Карибы не хочется, я горд быть в сборной»

Вратарь сборной России Сергей Песьяков прокомментировал свой вызов в национальную команду и оценил субботний финал Лиги чемпионов.
Обновлено в 06:50
Авто

Почему в России отказываются от дизельных автомобилей

Напомним, кстати, что если в европейских странах автомобили на тяжелом топлива раньше занимали более половины всех продаж, то у нас такие дизельные машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено вчера в 06:05
Гаджеты

Foxconn перестала собирать смартфоны Huawei из-за санкций США

Занимающаяся сборкой техники компания Foxconn приостановила производство смартфонов бренда Huawei на фоне внесения китайской компании в "черный список" в США.
Обновлено в 02:42
Авто

Шестилетний Chevrolet Corvette получил внешность модели 1967 года

Кузов выполнен вручную, по образцу и подобию «Корвета» 1967 года – от современного Chevrolet Corvette здесь остались, пожалуй, пожалуй, только колесные диски, зеркала, дверные ручки и насадки выхлопных труб.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол

Черчесов описал финал Лиги чемпионов тремя словами

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал финал Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем».
Обновлено в 05:50
Футбол

Александр Глеб расторг контракт с БАТЭ

Белорусский футболист Александр Глеб покинул состав БАТЭ по взаимному соглашению сторон.
Обновлено в 06:54
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