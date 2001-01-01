Футбол

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»Спорт-Экспресс 15:40

Россия — Сан-Марино
9 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Саранск, Мордовия Арена
12′
Данило Ринальди
17′
Марчелло Муларони
Микеле Чеволи
25′
Артем Дзюба
31′
Федор Кудряшов
36′
Антон Миранчук
41′
50′
Мирко Палацци
Лука Ченсони
56′
Данило Ринальди
Фабио Томассини
Антон Миранчук
Федор Смолов
60′
Алексей Миранчук
Алексей Ионов
61′
64′
Алессандро Голинуччи
Лоренцо Лунадеи
Роман Зобнин
Дмитрий Баринов
72′
Артем Дзюба
73′
Артем Дзюба
76′
Федор Смолов
77′
Федор Смолов
83′
Артем Дзюба
88′
Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой". Он добавил, что держал в уме две игры за национальную команду.
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Смолов признался, что во время матча с Сан-Марино думал о возможности забить 100-й мяч

RT на русском16:48

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

Спорт-Экспресс15:40
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 17:40, Ашберн
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