Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»Спорт-Экспресс 15:40

Нападающий сборной России и "Локомотива" Федор Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче 30-го тура РПЛ с "Уфой". Он добавил, что держал в уме две игры за национальную команду.

Смолов рассказал, почему не стал бить пенальти в матче с «Уфой»

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