Смолов рассказал о порке Мамаева и КокоринаРамблер 06:31

с чего всё началось

Российский футболист Фёдор Смолов в интервью Ксении Собчак представил, как могли развиваться события, окажись он рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым на месте инцидента.

Смолов рассказал о порке Мамаева и Кокорина

Происшествия На Украине пропал капитан судна «Норд» Капитан рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко, удерживаемый на Украине, пропал без вести, сообщил адвокат Максим Могильницкий.

Происшествия Похищенную из Третьяковки картину Куинджи на выставку не вернут Гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова рассказала о дальнейшей судьбе похищенной, но найденной картины с выставки Архипа Куинджи.

Здоровье Карантин по кори ввели в двух московских школах Карантин по кори ввели в двух московских школах - № 1797 "Богородская" и школе №1434 "Раменки".

Авто Renault показал салон нового Clio Представители компании отмечают, что порядка 70% времени при работе над пятым поколением Clio было потрачено именно на интерьер.

Интернет «ВКонтакте» разрешил архивировать старые посты Пользователям ВКонтакте разрешили архивировать свои посты за определенный период времени.

Теннис Мария Шарапова вышла во второй круг турнира в Санкт-Петербурге Шарапова — первая и единственная российская теннисистка, которая побеждала на всех турниры «Большого шлема» за карьеру.

Авто В Россию скоро приедет пикап JAC T6 Базовая комплектация JAC T6 получит колесные диски размером 17 дюймов, систему ABS, фронтальные подушки безопасности, кондиционер, аудиосистему, а также задние парктроники и другое.

Общество С 1 февраля проиндексируют пособия инвалидам и ветеранам Дмитрий Медведев подписал постановление об индексации ряда пособий и компенсаций на размер инфляции (4,3 процента).

Единоборства Кадыров пригласил Емельяненко на сборы в «Ахмат» Глава Чечни Рамзан Кадыров пригласил российского бойца смешанного стиля Федора Емельяненко на сборы в спортивный клуб "Ахмат" после того, как спортсмен потерпел поражение от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.

Наука В Новосибирске испытали первый в мире алюминиевый авиадвигатель Благодаря прочному покрытию удалось добиться того, что алюминиевые детали выдерживают огромную нагрузку.

Общество Роскомнадзор проверит Procter&Gamble и Burger King Роскомнадзор ведет плановую проверку Procter&Gamble и Burger King на соблюдение закона о локализации персональных данных.

Общество Папа Римский Франциск высказался за сексуальное образование в школах Папа Римский Франциск считает, что в школах должно проводиться "объективное" сексуальное образование "без идеологических штампов".

Происшествия В Чечне обстреляли передвижной пост МВД и Росгвардии Передвижной пост МВД и Росгвардии обстреляли в Чечне в ночь на 26 января. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на МВД по республике.

Политика В МВД России заявили о массовой переброске боевиков ИГ в Таджикистан Боевики «Исламского государства»* массово перебрасываются неизвестными вертолётами из Пакистана в Таджикистан, при этом в Москве не исключают провокаций с «выдавливанием» беженцев в сторону России.

Гаджеты Представлены бюджетные смартфоны Samsung Galaxy M10 и Galaxy M20 Представлены бюджетные Samsung Galaxy M10 и M20, которые стали первыми в линейке производителя с типом дисплея Infinity-V, предполагающим наличие выреза.

Энергетика FT: Польше придется согласовывать свой газопровод с Россией Варшаве придется согласовывать проект газопровода Baltic Pipe с Россией. Об этом пишет газета The Financial Times.

Происшествия Экс-глава «Дальспецстроя» найден мертвым в Москве Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин, предположительно, покончил с собой в Москве.

Наука В Египте обнаружили древнее хранилище вина Египетские археологи в ходе раскопок в провинции эль-Бохейра обнаружили винное хранилище и древний пресс для отжима винограда.

Авто В России отзывают фургоны Mercedes-Benz Sprinter В ближайшее время всех владельцев известят о начале отзывной кампании и пригласят подъехать в сервисный центр на диагностику и бесплатный ремонт – при необходимости на автомобилях заменят дефектные замки на новые.В июне 2018 года компания провела более масштабный отзыв в отношении Mercedes-Benz Sprinter Classic.

Транспорт Власти Москвы поддержали ограничения для неэкологичных машин Президентский Совет по правам человека предложил ограничить движение легковых машин «низких экологических классов» по Москве, в столичной мэрии предложение поддержали, говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Общество Роскомнадзор внес приложения «Сбербанк Онлайн» и «2ГИС» в реестр ОРИ Роскомнадзор внес приложение «Сбербанк Онлайн» и приложение с картами и навигацией «2ГИС» в реестр Организаторов распространения информации (ОРИ), следует из данных реестра.

Здоровье Минздрав предложил разрешить ввоз гашиша для исследований Минздрав предлагает разрешить ввозить в Россию по 50 г гашишного масла, 300 г гашиша и 1,1 кг марихуаны ежегодно.