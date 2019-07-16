Общество
Футболист Смолов натер морковку на лицо БузовойVSE42 Новости 00:08
"Исполнителем" был назначен оппонент певицы футболист Смолов. На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице. После окончания соперники обменялись рукопожатием.
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с чего всё началось
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.Lenta.ruвчера в 23:21
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Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
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Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.
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В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
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Армия и оружие
Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»
Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
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В КНДР в обход санкций были доставлены два «Мерседеса» для Ким Чен Ына
Бронированные машины ввезли через Россию, - сообщает американская газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на аналитиков организации Центр перспективных оборонных исследований.
Обновлено в 01:16
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Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин
Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
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Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе
Обновлено в 01:00
Политика
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Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.
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Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
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Обновлено вчера в 06:08
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Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика
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Обновлено вчера в 05:58
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«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год
Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
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Экономика
В России оптовые цены на сахар рекордно упали
В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
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Армия и оружие
Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия
Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия
В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера
Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Политика
Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений
В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
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Общество
Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля
Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Путин встретится с врио главы Республики Алтай Хорохординым
Глава государства проведет публичную встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено вчера в 05:24
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Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day.
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