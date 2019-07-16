Общество

Футболист Смолов натер морковку на лицо БузовойVSE42 Новости 00:08

"Исполнителем" был назначен оппонент певицы футболист Смолов. На протяжении нескольких секунд спортсмен натирал морковь, пытаясь попасть в рот Бузовой, однако большая часть плода все же оказалась на ее лице. После окончания соперники обменялись рукопожатием.
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с чего всё началось
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале
 «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Lenta.ruвчера в 23:21

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Футболист Смолов натер морковку на лицо Бузовой

VSE42 Новости00:08

Футболист Смолов оплатил ремонт ДК в алтайском селе в качестве наказания

Московский Комсомолец00:07

Футболист Смолов пожертвовал 400 тыс. рублей на восстановление дома культуры на Алтае

Znak.comвчера в 22:56

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Lenta.ruвчера в 23:21

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Вести.Ruвчера в 15:59

Гроб и морковь в рот: как Смолов покуражился с Бузовой

Газета.Ruвчера в 16:28

«Отдаю 400 тысяч на благотворительность»: Смолов победил Бузову в баттле

РИА Новостивчера в 09:37
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 01:56, Вашингтон
Политика

Евросоюз ввёл санкции против Турции

Согласно опубликованному документу, Совет Евросоюза ввел первый пакет санкций против Турции, который включает в себя отмену диалога на высоком уровне, отмену заседаний совета ассоциации Турции и ЕС, сокращение финансовой помощи и рекомендации по пересмотру кредитной политики Европейского банка в отношении Турции.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия

В Росгвардии объяснили, почему бойцы не представляются

Сотрудники Росгвардии не обязаны представляться, когда обращаются к гражданам.
Обновлено вчера в 13:26
Здоровье

Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов

Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Авто

Mercedes-Benz снимает с производства пикап X-Class

Напомним, что в 2017 году немецкий автопроизводитель представил долгожданный пикап Mercedes-Benz X-Class.
Обновлено вчера в 07:00
Общество

Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ

Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.
Обновлено вчера в 09:27
Политика

Суд Амстердама изменит тактику по вопросу скифского золота

Скифское золото, около двух тысяч артефактов старины, было вывезено из музеев Крыма на выставку до проведения референдума о присоединении Крыма к России.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол

Футболист Гризманн сравнил Месси с баскетболистом Джеймсом

Нападающий каталонской «Барселоны» Антуан Гризманн, который недавно перешёл из мадридского «Атлетико», поделился мнением о лидере сине-гранатовых Лионеле Месси.
Обновлено в 01:51
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США

Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие

Германские СМИ призывают дать отпор «российской агрессии»

Россия не откажется от своих новых ракет, которые якобы нарушают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и не будет его спасать, поэтому на Западе необходимо забыть про ДРСМД и дать отпор "российской агрессии".
Обновлено в 01:07
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено вчера в 15:48
Политика

В КНДР в обход санкций были доставлены два «Мерседеса» для Ким Чен Ына

Бронированные машины ввезли через Россию, - сообщает американская газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на аналитиков организации Центр перспективных оборонных исследований.
Обновлено в 01:16
Политика

Участие депутатов в назначении министров предлагает Володин

Сам председатель Госдумы считает, что важнейшим условием качества работы государства является максимальная четкость и прозрачность процедур, в том числе во взаимодействии парламента и исполнительной власти, о чем ранее Володин говорил в интервью "Газете.Ru".
Обновлено вчера в 12:53
Политика

Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика

Пять лет крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе

Обновлено в 01:00
Политика

Климкин предлагает сделать украинский язык официальным в ООН

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что готов предложить ООН украинский язык в качестве официального.
Обновлено вчера в 14:00
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Ожидается, что в ближайшее время состоится премьера УАЗ «Патриот» с автоматической трансмиссией.
Обновлено вчера в 01:55
Финансы

Прогнозист Bloomberg верит в резкий обвал курса рубля

Ранее Косатый наиболее точно среди опрошенных Bloomberg экспертов предсказал рост курса рубля во втором квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 06:08
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Экономика

«Виктор Черномырдин» не успел пройти ледовые испытания

Дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин" не может пройти ледовые испытания из-за отсутствия льда требуемых характеристик.
Обновлено вчера в 05:58
Здоровье

«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Экономика

В России оптовые цены на сахар рекордно упали

В нашей стране в июне текущего года оптовые цены на сахар рухнули на 27,5% по сравнению с ноябрем 2018 года.
Обновлено вчера в 05:15
Армия и оружие

Репетиция Главного военно-морского парада прошла в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 16 июля прошла репетиция военно-морского парада ко дню ВМФ.
Обновлено вчера в 03:30
Происшествия

Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.
Обновлено вчера в 19:23
Происшествия

В красноярском зоопарке ягуар вырвался из вольера

Ягуар был обездвижен при помощи дротика и перемещен обратно в вольер.
Обновлено вчера в 23:31
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено вчера в 19:47
Происшествия

На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз

Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Общество

Дождь, грозы и порывистый ветер ожидаются в Московском регионе 17 июля

Облачная погода, местами сильный дождь и грозы с порывами ветра до 17 м/с ожидаются в Московском регионе в среду, сообщается на сайте Гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:00
Общество

Путин встретится с врио главы Республики Алтай Хорохординым

Глава государства проведет публичную встречу с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым.
Обновлено вчера в 05:24
Интернет

Amazon оценила полный доступ к истории браузера в 10 долларов

Компания Amazon анонсировала акцию для клиентов из США, предложив им 10-долларовую скидку на дни ежегодной распродажи Prime Day.
Обновлено вчера в 13:04
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Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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