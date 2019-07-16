Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клубаLenta.ru вчера в 23:21
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. Смолов стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой.
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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.Lenta.ruвчера в 23:21
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