с чего всё началось

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. Смолов стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой.

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