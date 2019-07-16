Шоу-бизнес

Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клубаLenta.ru вчера в 23:21

Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае. Смолов стал участником выпуска шоу Comment Out вместе с певицей Ольгой Бузовой.
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Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале
 «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Lenta.ruвчера в 23:21

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Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба

Lenta.ruвчера в 23:21

Ольга Бузова на съемках шоу Comment Out не на шутку испугалась гроба

Bimru.ruвчера в 08:40

Известный футболист потер морковку на лицо Бузовой

Дни.рувчера в 13:18

Федор Смолов пожертвовал 400 тысяч рублей на ремонт сельского Дома культуры

Вокруг ТВвчера в 11:10

«Отдаю 400 тысяч на благотворительность»: Смолов победил Бузову в баттле

РИА Новостивчера в 09:37

Смолов и Бузова согласились на баттл. В студию принесли гроб, футболист покормил девушку морковкой

Спорт-Экспрессвчера в 08:43

Гроб и морковь в рот: как Смолов покуражился с Бузовой

Газета.Ruвчера в 16:28
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:24, Вашингтон
Политика

Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Кино

Гарри Стайлз хочет стать принцем Эриком в «Русалочке»

Гарри Стайлз претендует на главную мужскую роль в новой "Русалочке" Disney.
Обновлено вчера в 23:27
Финансы

Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля

Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Финансы

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал разместить в Прибалтике ПВО США

Обновлено в 00:05
Армия и оружие

Пушков ответил на слова Турчинова об «уничтожении» Крымского моста

Обновлено вчера в 10:00
Политика

Зеленскому предложили выкупить Крым у России

Обновлено вчера в 23:18
Общество

В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак

Город-призрак Поджореале, расположенный в Сицилии и разрушенный землетрясением полвека назад, может быть восстановлен.
Обновлено вчера в 20:07
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой минобороны ФРГ

Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 17 июля, будет назначена министром обороны ФРГ.
Обновлено вчера в 17:05
Технологии

Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok

Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика

Ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году

Строящийся на «Адмиралтейских верфях» в Санкт-Петербурге дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» пойдёт на ледовые испытания в 2020 году, пишет газета «Известия».
Обновлено 15 июля в 19:01
Здоровье

«Ростех» планирует выпускать в Новосибирске до 80 HIFU-систем в год

Опытные образцы комплекса для неинвазивной терапии некоторых видов новообразований будут запущены в производство уже в этом году.
Обновлено вчера в 23:29
Армия и оружие

Военным в России запретят рассказывать о службе

Согласно проекту указа главы государства, призванного обновить дисциплинарный устав армии, Минобороны планирует запретить размещать в интернете и СМИ информацию о принадлежности к вооруженным силам и о местоположении.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Совбез ООН рассмотрит закон Украины о госязыке. Мнения экспертов

Даже если все останется как есть и украинская власть не проявит инициативы по отмене или смягчению закона о языке, то у РФ будет в руках козырь "на десятилетия" вне зависимости от того, кто будет стоять у руля Украины, подытожил Безпалько.
Обновлено вчера в 10:00
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Спорт

Российские синхронистки завоевали золото на ЧМ в Корее

Днем ранее золото завоевали в технической программе среди смешанных пар ЧМ российские синхронисты Александр Мальцев и Майя Гурбанбердиева.
Обновлено вчера в 18:25
Политика

Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:56
Политика

Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 16:34
ЖКХ

В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Политика

Трамп запретил продавать Турции истребители F-35

Обновлено вчера в 17:45
Общество

Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр

Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол

Левников рассудит «Ростов» и «Спартак» во втором туре РПЛ

Встречу «Ростов» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.
Обновлено вчера в 12:20
Авто

Универсал Renault Megane напомнил о скором обновлении

Напомним, что «четвёртый» Megane был впервые показан во Франкфурте-2015. Помимо хэтчбека и универсала в эту семью входит и седан.
Обновлено вчера в 12:03
Политика

Лавров напомнил Украине о необходимости выполнения минских соглашений

В российском МИДе напомнили о необходимости выполнения минских соглашений не только Россией, но и Украиной.
Обновлено вчера в 19:47
Космос

Запуск «Протон-М» переносили несколько раз из-за трещины

Запуск ракеты–носителя «Протон-М» несколько раз откладывали из-за трещины. Трещина образовалась в трубопроводе на второй ступени ракеты.
Обновлено вчера в 22:53
Общество

Биоспецназ направили в зону наводнения в Иркутской области

Обновлено вчера в 18:41
Политика

Проблемы из-за санкций возникли у «Газпром нефти» в Казахстане

Причиной прекращения отношений между компаниями «АрселорМиттал Темиртау» и ТОО «Ник-Ойл» послужили санкции ЕС и Украины.
Обновлено 15 июля в 22:25
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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Российская ведущая
Российская телеведущая, певица, актриса, бывшая участница, а позднее ведущая реалити-шоу «Дом-2» на телеканале «ТНТ», с декабря 2008 года - шеф-редактор журнала «Мир реалити-шоу. Дом-2».
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