Футбол

Смолов посвятил маме победу в Кубке РоссииSport24.ru вчера в 20:18

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов посвятил победу в Кубке России своей маме. Финальный матч Кубка России «Локомотив» — «Урал» прошел в Самаре. Встреча закончилась со счетом 1:0 в пользу московской команды.
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