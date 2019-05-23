Футбол
Смолов посвятил маме победу в Кубке РоссииЧемпионат вчера в 21:24
Дмитрий Баринов
|27′
Дмитрий Баринов
|40′
|56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
|59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
|67′
|83′
Михаил Меркулов
|84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
|87′
Роман Емельянов
Гильерме
|90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
|90′+4′
Локомотив
Расстановка 4‑5‑1
1
Гилерме
3
Идову
7
Крыховяк
14
Чорлука
84
Лысов
96
Жемалетдинов
6
Баринов
23
Тарасов
4
Фернандеш
59
Миранчук
21
Кварацхелия
31
Годзюр
15
Кулаков
8
Страндбург
14
Бавин
27
Меркулов
11
Ильин
13
Бумаль
21
Араторе
92
Емельянов
58
Эль-Кабир
88
Погребняк
Урал
Расстановка 4‑5‑1
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 04:42, Ашберн
Шоу-бизнес
Потап и Настя подтвердили свадьбу
Обновлено в 03:46
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Экономика
Минтруд начал подготовку к реформе Пенсионного фонда
Зачем менять статус внебюджетных фондов Установление правового статуса внебюджетных фондов создаст возможность, чтобы в дальнейшем объединить ПФР, ФОМС и ФСС в единый государственный социальный фонд, отмечают два источника РБК.
Обновлено вчера в 23:56
Происшествия
СК задержал подозреваемых в создании экстремистской группы в Астрахани
По версии следствия, двое жителей Астраханской области и житель Краснодарского края, «разделяя экстремистские идеи», создали в Астрахани преступную группу, а также вовлекли в нее других участников.
Обновлено в 03:50
Экономика
Forbes назвал самые дорогие бренды мира
Apple девятый год подряд возглавила топ-10 самых дорогих брендов по версии Forbes.
Обновлено в 04:10
Политика
Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei
Японская компания Panasonic объявила, что приостанавливает ведение бизнеса с китайской Huawei.
Обновлено вчера в 20:58
Религия
Мэр Екатеринбурга встретится со сторонниками возведения храма
Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский в четверг встретится со сторонниками возведения храма святой Екатерины, сообщает администрация города.
Обновлено вчера в 09:52
Шоу-бизнес
Мать Децла сменила замки в квартире после переезда невестки и внука
Толмацкая призналась, что сменила замки в квартире после того, как Юлия вместе с сыном съехали.
Обновлено вчера в 17:51
Происшествия
Самолет экстренно сел в Сыктывкаре из-за отказа генератора
Пассажирский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Сыктывкара из-за отказа генератора.
Обновлено в 02:33
Политика
В НАТО призвали Россию покинуть Крым
НАТО по-прежнему не признает принадлежность Крыма к России и требует вывести российские войска с полуострова, заявил глава военного комитета альянса Стюарт Пич.
Обновлено в 02:26
Футбол
«Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы
Лондонские "Арсенал" и "Челси" вернут УЕФА более 6 тыс. билетов на финал Лиги Европы в Баку, передает The Times.
Обновлено вчера в 23:15
Политика
В ООН одобрили резолюцию об отказе Британии от архипелага Чагос
Как сообщает dailymail.co.uk, на заседании Генеральной ассамблеи ООН была принята резолюция о прекращении контроля Великобритании над островами Чагос в Индийском океане.
Обновлено вчера в 17:46
Политика
На Украине опубликовали петицию об отставке Зеленского
На сайте украинского лидера появилась петиция «за отставку президента Украины Владимира Зеленского».
Обновлено в 03:50
Происшествия
Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре
Священник Троице-Серигевой лавры напал с ножом на одного из монахов обители вечером 22 мая.
Обновлено в 04:34
Политика
В странах ЕС сегодня стартуют выборы в Европейский парламент
Сегодня начинаются выборы в Европарламент. Великобритания тоже принимает в них участие.
Обновлено в 00:10
Футбол
«Рома» представила форму с молниями на воротнике
Итальянская «Рома» представила свою форму на сезон-2019/20. Форма исполнена в традиционных для джалоросси красно-желтых тонах.
Обновлено в 03:35
Политика
Кремль отреагировал на запуск Би-би-си шоу с «Путиным» в роли ведущего
Дмитрий Песков прокомментировал решение британского развлекательного телеканала BBC Two выпустить в эфир новое ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным» (Tonight with Vladimir Putin), ведущим которого станет анимированная карикатурная копия российского президента.
Обновлено в 04:34
Спорт
Медведева заявила о желании начать заниматься йогой
Российская фигуристка Евгения Медведева сообщила своим подписчикам о том, что хочет начать заниматься йогой.
Обновлено в 02:59
Политика
Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского
Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 07:30
Авто
Новый кроссовер Kia для России: опубликовано первое фото салона
На днях в сети появились фото нового и пока все еще безымянного кроссовера Kia, на которых частично просматривался интерьер.
Обновлено в 04:15
Армия и оружие
Командиры ВСУ получили предписание по возможным переговорам с ЛДНР
Радикалы встретили сообщения о «предписании» по поводу возможных переговоров с ЛДНР заявлениями о «сдаче национальных интересов» и «необходимости игнорировать преступные приказы».
Обновлено в 03:37
Наука
Самый древний в мире гриб нашли в Канаде
Ранее самыми древними окаменелыми грибами считались находки из Шотландии, которые относились к девонскому периоду (410 млн лет назад), и Висконсина (ордовикский период, 450 млн лет назад).
Обновлено в 01:02
Политика
Вакарчук раскритиковал идею о референдуме по переговорам с Россией
Украинский певец и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук раскритиковал предложение президента Украины Владимира Зеленского провести референдум по вопросам переговоров с Россией.
Обновлено в 03:51
Общество
Владелец приморских косаток и белух не собирается их выпускать
Летом и осенью 2018 года в Охотском море выловили почти 100 косаток и белух. Они содержатся в вольерах бухты Средней в Приморье.
Обновлено вчера в 23:19
Экономика
«Ъ» рассказал о планах по созданию центра квантовых технологий
До 2024 года в отрасль предлагается вложить 43,85 млрд рублей, из них 21,41 млрд рублей придется на гранты для разработки и применения технологий, еще 6,8 млрд рублей - на проекты по внедрению разработок, 5,4 млрд рублей - на поддержку исследовательских центров, 4,42 млрд рублей - на поддержку компаний-лидеров.
Обновлено в 02:06
Авто
Составлен рейтинг лучших летних шин
Проведя специальный онлайн-опрос, эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» составили рейтинг лучших летних шин на рынке.
Обновлено вчера в 09:36
Энергетика
Независимые АЗС назвали Минфин архитектором бензинового кризиса
По мнению союза, «архитектором надвигающегося кризиса» является Минфин, который отказывается снижать налоговую нагрузку на отрасль.
Обновлено в 03:10
Технологии
Из конструктора LEGO построили гигантскую ветряную турбину
Компания LEGO построила ветряную электростанцию мощностью 258 МВт сообщает сайт Ferra.ru. Конструкция установлена в Ирландском море.
Обновлено вчера в 14:03