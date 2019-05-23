Футбол

Смолов посвятил маме победу в Кубке РоссииЧемпионат вчера в 21:24

Локомотив — Урал
1 – 0
Матч завершён
Кубок России, Финал, вчера
Самара, Самара Арена
Дмитрий Баринов
27′
Дмитрий Баринов
40′
56′
Андрей Панюков
Марко Араторе
59′
Павел Погребняк
Антон Миранчук
Дмитрий Тарасов
67′
83′
Михаил Меркулов
84′
Артем Фидлер
Юрий Бавин
87′
Роман Емельянов
Гильерме
90′+2′
Федор Смолов
Хвича Кварацхелия
90′+4′
Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов поделился впечатлениями от победы над «Уралом» (1:0) в финальном матче Кубка России.
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