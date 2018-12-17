Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов и полузащитник Тарас Михалик приняли участие в программе «Потрогай это» на клубном канале в YouTube. Перед футболистами стояла задача на ощупь определить гетры Гилерме, сало, табак, игрушечного паука и маринованные грибы.

Смолов пошутил про «Спартак» и ЦСКА в передаче «Потрогай это»

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