Нападающий Локомотива и сборной России Федор Смолов перечислил на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Об этом сообщил сам футболист в интервью ютуб-каналу Comment Out.

Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культуры

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