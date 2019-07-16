Общество

Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культурыСоветский спорт 14:04

Нападающий Локомотива и сборной России Федор Смолов перечислил на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Об этом сообщил сам футболист в интервью ютуб-каналу Comment Out.
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