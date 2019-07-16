Общество
Смолов отдал 400 тысяч на ремонт сельского дома культурыСоветский спорт 14:04
Нападающий Локомотива и сборной России Федор Смолов перечислил на восстановление крыши Дома культуры в селе Костин Лог Алтайского края. Об этом сообщил сам футболист в интервью ютуб-каналу Comment Out.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 21:17, Вашингтон
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Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы, чтобы соглашение "нового поколения", которое будет заключено с Россией и Китаем, охватывало все виды ядерного оружия.
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Четверых полицейских уволили после «дела Голунова»
Четверо сотрудников управления внутренних дел по Западному административному округу Москвы уволены.
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Как отметил один из авторов поправки о санкциях против госдолга РФ, демократ Брэдли Шерман, эта мера «посылает четкий сигнал президенту России Владимиру Путину».
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Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России.
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Крупнейший акционер Petropavlovsk продаст всю свою долю в компании
Кенес Ракишев продаст свой пакет в Petropavlovsk Роману Троценко, сообщила компания.
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