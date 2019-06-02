Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧRT на русском 07:35

На 18-й минуте матча девушка в купальнике без символики принимающих участие в матче клубов прорвалась с одной из трибун на поле. Игра была приостановлена, пока арбитры не вывели её за пределы поля. Ранее сообщалось, что выбежавшая на поле в финале ЛЧ фанатка объяснила свой поступок.

Смолов оценил физическую форму девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ

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