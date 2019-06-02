Футбол
Смолов оценил физические возможности выбежавшей девушки в финале ЛЧРИА Новости 06:56
Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов, говоря о выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушки Кинси Волански, отметил, что она имела хорошие физические кондиции.
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Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.
Обновлено в 14:30
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Общество
В Москву вернется аномальная жара
Жителей Москвы и большинство регионов Центральной России ждет аномальная жара всю следующую неделю, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в воскресенье, 2 июня.
Обновлено в 13:37
Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Футбол
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка
На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 16:28
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол
«Милан» проводит ревизию состава
"Милан", занявший пятое место в итальянской Серии А и не попавший в Лигу чемпионов, намерен избавиться от многих футболистов.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Происшествия
В Новой Москве машина врезалась в витрину магазина
Обновлено в 08:47
Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
Обновлено в 08:15
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган вместе отдыхают на Кипре
Уже сегодня утром, несмотря на тщательную конспирацию Собчак, внимательные поклонники заметили, как Виторган и экс-супруга вместе принимают солнечные ванны.
Обновлено в 12:00
Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
Обновлено в 13:38
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Общество
Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни
Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Театры
Умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе на 61-м году жизни после болезни скончался заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан, режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено в 10:10
Политика
Шарий создаст партию для участия в парламентских выборах на Украине
Известный видеоблогер Анатолий Шарий заявил, что собирается создать свою политическую партию и принять участие в выборах в Верховную раду Украины.
Обновлено в 13:55
Гаджеты
Опубликованы фотографии чехлов для новых iPhone
Зарубежный ресурс Gizmochina опубликовал чехлы для грядущего iPhone 11.
Обновлено вчера в 17:10
Теннис
Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 13:43
Авто
Дилеры получили роскошный аналог Chevrolet Captiva
Кроссовер Chevrolet Captiva нового поколения еще не появился в продаже, но уже сейчас до дилеров добралась его роскошная копия под брендом MG.
Обновлено вчера в 23:37
Хоккей
«Бостон» обыграл «Сент-Луис» и повел в финальной серии Кубка Стэнли
Третий матч финальной серии Кубка Стэнли закончился победой «Бостона» над «Сент-Луисом» со счетом 7:2. Встреча прошла в ночь на 2 июня в Сент-Луисе.
Обновлено вчера в 23:48
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Футбол
«Уфа» проиграла «Томи», но сохранила место в премьер-лиге
Обновлено в 08:59
Кино
Фестиваль китайского кино пройдет в Петербурге
С 6 по 10 июня в Санкт-Петербурге состоится фестиваль китайского кино. Стартует смотр 6 июня в 18:30 в кинотеатре «Аврора».
Обновлено в 02:23
Наука
Названа новая причина вымирания неандертальцев
Неандертальцы могли вымереть не из-за глобальных климатических изменений или конкуренцией с кроманьонцами, а по причине сокращения плодовитости их женщин.
Обновлено 31 мая в 09:33
Политика
Соцсети пристыдили Зеленского за ошибки в новом указе
Пользователи социальных сетей обнаружили целый ряд пунктуационных и грамматических ошибок в указе президента Украины Владимира Зеленского «О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины».
Обновлено в 10:02