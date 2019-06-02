Футбол

Смолов оценил физические возможности выбежавшей девушки в финале ЛЧРИА Новости 06:56

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России по футболу Федор Смолов, говоря о выбежавшей на поле во время финального матча Лиги чемпионов девушки Кинси Волански, отметил, что она имела хорошие физические кондиции.
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Смолов оценил физические возможности выбежавшей девушки в финале ЛЧ

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