Смолов не понимает шуток над КомличенкоНева Спорт 07:10

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о новичке сборной России по футболу Николае Комличенко. Слова Смолова приводит агентство Р-Спорт. Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.

Смолов не понимает шуток над Комличенко

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