Футбол

Смолов не понимает шуток над КомличенкоНева Спорт 07:10

Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о новичке сборной России по футболу Николае Комличенко. Слова Смолова приводит агентство Р-Спорт. Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
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Смолов не понимает шуток над Комличенко

Нева Спорт07:10

Федор Смолов: «Комличенко подстригся наконец-то! Прическа у него была неудачная»

Спорт-Экспресс06:55

Смолов: «Комличенко наконец-то подстригся, а то раньше было неудачно!»

Sport24.ru06:47

Смолов: зачем шутить над Комличенко? Он забил 29 мячей

РИА Новости06:39

Смолов: шутки над Комличенко? А чего шутить? 28 голов забил

Чемпионат06:38
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Происшествия

Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы

Обновлено 31 мая в 15:55
Политика

Максакова назвала имя убийцы Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика

Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения

Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Футбол

Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов

Символическая сборная # ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков pic. twitter. com / 84SuTb72Yv – UEFA. com на русском 2 июня 2019 г. Несмотря на критику, обрушившуюся после финального матча, в сборную так же попал полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко.
Обновлено в 14:47
Единоборства

Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия

После сноса бюста Жукова в Харькове возбудили два уголовных дела

Обновлено в 14:26
Происшествия

Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине

В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Кино

Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»

Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Политика

В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине

Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Футбол

Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2

Обновлено вчера в 16:57
Происшествия

Неймара обвинили в изнасиловании

Обновлено вчера в 23:05
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Происшествия

Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске

Обновлено в 14:04
Здоровье

Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха

Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия

Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази

В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.
Обновлено в 14:18
Автоспорт

Алонсо может заменить Феттеля в «Феррари» в случае его ухода

Испанский гонщик Фернандо Алонсо может заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», если немецкий пилот завершит карьеру.
Обновлено в 14:32
Транспорт

Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам

Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Черышев удален в матче с «Крыльями»

«Крылья Советов» на своем поле принимают «Нижний Новгород» в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:56
Происшествия

Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве

На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека.
Обновлено в 14:17
Музыка

Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги

Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки

Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Происшествия

Три человека пострадали в результате хлопка газа в доме в Муроме

Обновлено в 07:21
Общество

Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных

В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.
Обновлено в 14:30
Общество

Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре

Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Происшествия

В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете

Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Единоборства

Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября

Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие

Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае

Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Теннис

Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»

Обновлено в 13:43
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