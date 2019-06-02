Футбол
Смолов не понимает шуток над КомличенкоНева Спорт 07:10
Нападающий московского «Локомотива» Федор Смолов поделился мнением о новичке сборной России по футболу Николае Комличенко. Слова Смолова приводит агентство Р-Спорт. Как считает Смолов, шутить над Комличенко не имеет смысла, поскольку 29 голов в сезоне — это очень хороший результат.
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Происшествия
Глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Обновлено 31 мая в 15:55
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика
Ультиматум Европе: США требуют участия в разработках вооружения
Соединенные Штаты считают, что нормы ЕС в плане защиты интеллектуальной собственности и передачи технологий препятствуют американским компаниям участвовать в разработке вооружений в Европе.
Обновлено в 11:29
Футбол
Шесть игроков «Ливерпуля» вошли в символическую сборную Лиги чемпионов
Символическая сборная # ЛигаЧемпионов сезона 2018/19 Технические наблюдатели выбрали 20 блестящих игроков pic. twitter. com / 84SuTb72Yv – UEFA. com на русском 2 июня 2019 г. Несмотря на критику, обрушившуюся после финального матча, в сборную так же попал полузащитник "Тоттенхэма" Мусса Сиссоко.
Обновлено в 14:47
Единоборства
Леннокс Льюис поздравил Энди Руиса с победой над Энтони Джошуа
Бывший чемпион мира по боксу британец Леннокс Льюис прокомментировал поражение соотечественника Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:33
Происшествия
Крыша сцены рухнула на людей на рок-фестивале на Украине
В Днепропетровской области во время рок-фестиваля Kozak Fest обрушилась крыша сцены. В результате один человек погиб, еще двое пострадали.
Обновлено в 10:40
Кино
Киану Ривз может сыграть в экранизации комиксов Marvel «Вечные»
Новый фильм "Вечные" от Marvel основан на серии комиксов Джека Кирби, впервые увидевших свет в 1976 году.
Обновлено в 06:49
Политика
В Чите полиция разыскивает автора оскорбительного граффити о Путине
Полицейские Читы разыскивают уличного художника, который нарисовал в центре города оскорбительную надпись про президента России Владимира Путина.
Обновлено в 12:31
Футбол
Тоттенхэм — Ливерпуль 0:2
Обновлено вчера в 16:57
Происшествия
Неймара обвинили в изнасиловании
Обновлено вчера в 23:05
Политика
Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Футбол
Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»
Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону", передает "Советский спорт".
Обновлено в 08:26
Здоровье
Названа необходимая для долгой жизни продолжительность отдыха
Ученые выяснили, что людям, которые желают прожить долгую жизнь и сохранить здоровье до старости, требуется отдыхать как минимум три недели в году.
Обновлено в 05:19
Происшествия
Полиция Голландии снабдила жителей духами с ароматом экстази
В Голландии полиция провинции Северный Брабант раздала жителям духи, для которых характерен запах экстази.
Обновлено в 14:18
Автоспорт
Алонсо может заменить Феттеля в «Феррари» в случае его ухода
Испанский гонщик Фернандо Алонсо может заменить Себастьяна Феттеля в составе «Феррари», если немецкий пилот завершит карьеру.
Обновлено в 14:32
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Футбол
Главный тренер «Нижнего Новгорода» Черышев удален в матче с «Крыльями»
«Крылья Советов» на своем поле принимают «Нижний Новгород» в ответном стыковом матче за право сыграть в РПЛ в сезоне-2019/20.
Обновлено в 10:56
Происшествия
Два человека пострадали в ДТП с четырьмя машинами в Москве
На юго-западе столицы столкнулись четыре автомобиля. В результате происшествия пострадали два человека.
Обновлено в 14:17
Музыка
Медведева и Вейр дуэтом спели песню Леди Гаги
Российская фигуристка Евгения Медведева и американец Джонни Вейр спели дуэтом песню Леди Гаги «Shallow» из фильма «Звезда родилась».
Обновлено вчера в 17:43
Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки Стоит отметить, что пока ни Константин Меладзе, ни его супруга Вера Брежнева никак не прокомментировали слухи об измене продюсера.
Обновлено в 06:17
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
В Орловской области после разгоревшегося в колонии скандала с банкетом заключенных будет уволен начальник исправительного учреждения.
Обновлено в 14:30
Общество
Около 3,5 тыс. человек приняли участие в митинге КПРФ в Сыктывкаре
Митинг КПРФ, на который пришло не более 3,5 тыс. человек, завершился в Сыктывкаре.
Обновлено в 09:24
Происшествия
В Сингапуре подняли истребители из-за сообщения о бомбе на самолете
Два истребителя F-15 ВВС Сингапура в воскресенье поднимали в воздух по тревоге для сопровождения пассажирского самолета авиакомпании Scoot после сообщения о заложенной на борту лайнера бомбе, заявил министр обороны страны Н Эн Хэня на его странице в Facebook.
Обновлено в 09:47
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Единоборства
Нурмагомедов может провести бой-реванш с Макгрегором 7 сентября
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов может провести бой-реванш с ирландцем Конором Макгрегором 7 сентября в Абу-Даби.
Обновлено в 13:33
Армия и оружие
Появилось видео испытаний баллистической ракеты в Китае
Военно-морские силы Китайской Народной Республики (КНР) успешно испытали межконтинентальную баллистическую ракету нового поколения JL-3, пишет издание DefenceBlog, опубликовавшее в Twitter кадры с ракетой.
Обновлено в 12:57
Теннис
Надаль и Федерер вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено в 13:43