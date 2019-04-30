Футбол
Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИРИА Новости 16:45
Немецкий футбольный клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему московского "Локомотива" Федору Смолову, сообщает express.de. Как отмечает издание, "Фортуна" не намерена приобретать 29-летнего форварда, поскольку считает сумму трансфера слишком высокой.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:24, Ашберн
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«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
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Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
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