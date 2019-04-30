Футбол

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИРИА Новости 16:45

Немецкий футбольный клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему московского "Локомотива" Федору Смолову, сообщает express.de. Как отмечает издание, "Фортуна" не намерена приобретать 29-летнего форварда, поскольку считает сумму трансфера слишком высокой.
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«Фортуна» может взять Смолова в аренду

Чемпионат14:08

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИ

РИА Новости16:45

«Фортуна» из Дюссельдорфа хочет летом взять в аренду Смолова

Sport24.ru14:58

СМИ: Клуб из бундеслиги намерен арендовать Смолова

Матч ТВ14:44

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне»

Советский спорт17:11

Express.de: «Фортуна» хочет арендовать Смолова

Sports.ru16:09

Смолов всё ближе к Дюссельдорфу

Sport.ru15:58
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Саакашвили высказался о словах Путина вернуть ему гражданство Украины

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Лучевая диагностика: современная 3D-визуализация органов, телерадиология и анализ снимков с помощью ИИ

Как развивались технологии лучевой диагностики Точкой отсчета в истории лучевой диагностики принято считать 1895 год, когда профессор Вильгельм Конрад Рентген, проводя эксперименты с катодными трубками, открыл Х-лучи, позднее названные в его честь.
Обновлено в 10:07
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Стрельба произошла в университете в Северной Каролине

Обновлено в 19:25
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NASA готовится к столкновению Земли с астероидом

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Выступление коуча Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан

Выступление лайф-коуча и бизнес-тренера Тони Роббинса перенесут из России в Казахстан.
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Чувство голода после еды может свидетельствовать о диабете

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Россию покинули тысячи миллионеров

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Продажи iPhone рухнули на 17% по итогам первого квартала

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Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям Донбасса

Центр выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) открылся в городе Новошахтинск Ростовской области неподалеку от границы.
Обновлено вчера в 08:52
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Минздрав предлагает запретить ВИЧ-отрицание

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Обновлено в 17:23
Шоу-бизнес

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Эстрадная звезда Алла Пугачева поздравила с днем рождения своего экс-супруга и друга - поп-исполнителя Филиппа Киркорова.
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ГИБДД собирается создать базу злостных нарушителей

«Совершенно секретно»: ГИБДД рассматривает возможность формирования специальной цифровой базы, куда внесут данные обо всех злостных нарушителях правил дорожного движения.
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Песков объяснил отсутствие на параде Победы иностранных лидеров

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 30 апреля, заявил, что отсутствие иностранных лидеров на грядущем параде Победы в Москве — не уникальная ситуация.
Обновлено в 05:27
Авто

Toyota посвятила спецверсию GT86 горной дороге в Японии

Новинку посвятили горной дороге Hakone Turnpike в Японии, которая считается одной из лучших драйверских трасс в мире.
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Здоровье

ФАС выявила попытки склонения пациентов к платной помощи при оказании медуслуг

Результаты проверок Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России свидетельствуют о попытках подтолкнуть пациентов к получению бесплатной медицинской помощи за деньги.
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Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»

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Цукерберг показал новый дизайн Facebook

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Пушков рассказал о последствиях «курса Порошенко» для Зеленского

Следование политике Петра Порошенко приведет новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского к фиаско.
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Шарапова попала в десятку самых красивых спортсменок мира

Российские теннисистка Мария Шарапова и прыгунья в длину Дарья Клишина оказались в десятке самых красивых спортсменок мира, сообщает "Советский спорт".
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Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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