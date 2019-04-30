Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИРИА Новости 16:45

Немецкий футбольный клуб "Фортуна" из Дюссельдорфа проявляет интерес к нападающему московского "Локомотива" Федору Смолову, сообщает express.de. Как отмечает издание, "Фортуна" не намерена приобретать 29-летнего форварда, поскольку считает сумму трансфера слишком высокой.

Смолов может продолжить карьеру в немецкой «Фортуне», пишут СМИ

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