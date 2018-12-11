Нападающий «Локомотива» Федор Смолов и полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка обменялись футболками после матча заключительного тура группового этапа Лиги чемпионов. Отметим, что Коноплянка отыграл весь матч, а Смолов вышел на замену на 80-й минуте встречи вместо Джефферсона Фарфана.

Смолов и Коноплянка обменялись футболками после матча

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