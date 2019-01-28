Футбол

Смолов: Мамаев и Кокорин виноваты, но не стоит их демонизироватьВести.Ru 06:50

Футболист признал, что Мамаев и Кокорин виновны и должны понести наказание: "Это 100%, несмотря на нашу дружбу". Но Смолов считает, что не надо демонизировать двух футболистов-хулиганов и наказание не должно быть "слишком суровым и жестоким по отношению к ним".
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Российский футболист Фёдор Смолов в интервью
 Ксении Собчак представил, как могли развиваться события, окажись он рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым на месте инцидента.
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Федор Смолов: «Если бы я был рядом с Кокориным и Мамаевым, ничего бы не случилось»

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Это лучший друг Кокорина. Он собирает видео в его поддержку и отправляет посылки с едой

Sports.ru06:30

Федор Смолов: «Верю, что если бы был тогда вместе с Кокориным и Мамаевым, инцидента бы не произошло»

Матч ТВ04:31

«Сами виноваты и должны понести наказание». Партнер по сборной высказался о Кокорине и Мамаеве

Sport24.ru04:31

Федор Смолов: Если бы я был тренером сборной, я бы тоже ставил Дзюбу

Советский спорт07:45

Федор Смолов: «Верю, что если бы был тогда вместе с Кокориным и Мамаевым, инцидента бы не произошло»

Sportbox.RU04:31

Смолов: «Если бы я находился вместе с Кокориным и Мамаевым, никаких бы драк не произошло»

Бомбардир.ру04:53
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Российский футболист
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Фёдор Смолов
Российский футболист
Российский футболист, нападающий московского «Локомотива» и сборной России.
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