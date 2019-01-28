Футбол
Смолов: Мамаев и Кокорин виноваты, но не стоит их демонизироватьВести.Ru 06:50
Футболист признал, что Мамаев и Кокорин виновны и должны понести наказание: "Это 100%, несмотря на нашу дружбу". Но Смолов считает, что не надо демонизировать двух футболистов-хулиганов и наказание не должно быть "слишком суровым и жестоким по отношению к ним".
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с чего всё началось
Российский футболист Фёдор Смолов в интервью Ксении Собчак представил, как могли развиваться события, окажись он рядом с Александром Кокориным и Павлом Мамаевым на месте инцидента.Рамблер04:24
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