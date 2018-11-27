Смольный согласует увеличение своей доли в ОАО «Метрострой» до контрольного пакета акций 50% + 1 акция путем докапитализации компании на 1,5 млрд рублей к лету 2019 года.

Смольный увеличит долю в «Метрострое» в течение полугода

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