Смольный согласует увеличение своей доли в ОАО «Метрострой» до контрольного пакета акций 50% + 1 акция путем докапитализации компании на 1,5 млрд рублей к лету 2019 года.

Смольный увеличит долю в «Метрострое» к лету 2019 года, заявил Албин

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Финансы Финансы Минфин впервые за пять лет решил занять в евро Предыдущий раз евробонды в евро Россия размещала пять лет назад.

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