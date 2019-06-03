Экономика
Смольный анонсировал минимальный рост тарифов ЖКХ с 1 июляREGNUM вчера в 09:38
С 1 июля 2019 года увеличение тарифов на услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге в среднем составит всего 0,4%, а не 4,3%, как планировалось ранее. Минимальная индексация стала возможной благодаря оптимизации расходов ресурсоснабжающих предприятий города.
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В Смольном предложили предоставить льготы всем жителям блокадного Ленинграда
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 21:00
Рост тарифов на коммуналку в июле будет в 10 раз меньше планировавшегося
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 07:59
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Политика
Националисты снесли памятник маршалу Жукову в Харькове
Обновлено 02 июня в 07:30
Футбол
«Ювентус» начал переговоры по возвращению Погба
«Ювентус» начал переговоры с Мино Райолой и «Манчестер Юнайтед» по поводу трансфера Погба.
Обновлено вчера в 17:38
Происшествия
В Рязани задержан начальник управления энергетики и ЖКХ администрации
В Рязани задержан начальник управления энергетики и ЖКХ городского администрации Игорь Ковалёв.
Обновлено вчера в 08:37
Общество
ФСБ потребовала ключи шифрования переписки пользователей у «Яндекса»
Почему ФСБ потребовала от "Яндекса" ключи "Яндекс.Почта" и "Яндекс.Диск" находятся в реестре организаторов распространения информации (ОРИ), то есть интернет-площадок, на которых пользователи могут обмениваться сообщениями.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Обновлено вчера в 17:00
Политика
Трамп забыл, что подарил Елизавете II в прошлом году
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не узнал подарок, который в прошлом году вручил британской королеве Елизавете II.
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Шоу-бизнес
Ксения Собчак пришла на презентацию клипа Ольги Бузовой
Обновлено вчера в 16:30
Политика
России предложили участвовать в июньской сессии ПАСЕ
Профильный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы предложил российской делегации принять участие в сессии в июне и направить необходимые для этого документы.
Обновлено вчера в 12:40
Футбол
СМИ: Руководство «Спартака» выделило €7 млн на покупку полузащитника
Руководство московского футбольного клуба «Спартак» выделило сумму до €7 млн на приобретение атакующего разыгрывающего хавбека в летнее трансферное окно.
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
В Свердловской области произошёл пожар на складах
В городе Арамиле Свердловской области загорелись складские помещения с лакокрасочной продукцией, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Юлия Мендель стала пресс-секретарем Зеленского
Обновлено вчера в 07:32
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено вчера в 19:03
Экономика
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства
Создание дноуглубительного флота дошло до правительства Идея создания национальной дноуглубительной компании вызвала интерес в правительстве: вице-премьер Юрий Борисов поручил проработать строительство таких судов на российских верфях и подумать над их загрузкой.
Обновлено вчера в 18:39
Космос
Жителей Арабских Эмиратов защитят от космических угроз
Задача новой инициативы заключается в мониторинге всех космических объектов и мусора в небе над ОАЭ и предоставлении университетам возможности использовать объекты для проведения исследований, связанных с метеоритами.
Обновлено вчера в 02:50
Политика
Путин 4 июня откроет памятник узникам концлагерей и еврейских гетто
Обновлено вчера в 08:34
Футбол
Instagram заблокировал аккаунт девушки, выбежавшей на поле в финале ЛЧ
Во время игры "Ливерпуля" с "Тоттенхэмом" на поле выбежала американская актриса в купальнике Страница модели и актрисы из США Кинси Волански в Instagram заблокирована, доступ к аккаунту девушки, выбежавшей на поле во время финала Лиги чемпионов, закрыла администрация социальной сети, сообщает РИА Новости.
Обновлено 02 июня в 21:19
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" Крыма с чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, заявила его пресс-секретарь Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей на телеканале 1+1.
Обновлено вчера в 18:02
Авто
«АвтоВАЗ» объявил цены на внедорожный универсал LADA Granta Cross
«АвтоВАЗ» объявил цены и комплектации нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross, который поступит в продажу 12 июня.
Обновлено вчера в 05:47
Политика
Кучма отреагировал на возвращение в контактную группу по Донбассу
Ранее Зеленский вернул Кучму в контактную группу по Донбассу.
Обновлено вчера в 10:26
Гаджеты
Apple представила операционную систему для планшетов iPad
На конференции Worldwide Developers Conference 2019 (WWDC 2019) вице-президент Apple Крейг Федериги представил операционную систему iPadOS для планшетов iPad.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
«Коммерсанту» грозит штраф до 1 млн рублей за разглашение секретов
Согласно Кодексу об административных правонарушениях, в случае, если юридическое лицо признается виновным в совершении указанного правонарушения, ему грозит наказание в виде штрафа в размере от 400 тысяч до 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Сенат США принял законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Законопроект DETER («О сдерживании иностранного вмешательства в выборы») получил единогласную поддержку сената США, пишет газета The Hill.
Обновлено в 00:16
Шоу-бизнес
62-летняя звезда «Рабыни Изауры» показала фото в шелковом боди
Звезда бразильского сериала "Рабыня Изаура" Луселия Сантос показала поклонникам свое фото в шелковом боди.
Обновлено вчера в 09:27
Технологии
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Дизайн современной камеры Zenit M, созданной для съемки в различных условиях, повторяет облик легендарных фотоаппаратов семейства "Зенит" и "Зоркий".
Обновлено вчера в 20:13
Наука
Открыт новый способ защиты от высоких доз радиации
Испанские ученые открыли новый способ способ защиты от высоких доз радиации при лечении онкологического заболевания.
Обновлено 01 июня в 12:22
Теннис
Хачанов обыграл дель Потро и вышел в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 15:43
Шоу-бизнес
Светлана Немоляева: «В „Иронии судьбы“ у меня было 8 проб. Рязанов сказал: „Можно хуже сыграть, но сложно“»
Позднее Немоляева пробовалась и на главную роль в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром», но и тут ее ждала неудача.
Обновлено вчера в 19:30
Происшествия
На Украине умер ребенок, раненный пьяными полицейскими
Ребенок, которого тяжело ранили полицейские в Киевской области, умер в больнице, передает в понедельник телеканал "Прямой".
Обновлено вчера в 12:22
Общество
27% россиян готовы протестовать на улице против падения уровня жизни
Каждый четвертый россиянин считает вполне возможными массовые выступления населения, а также проведение митингов или забастовок с политическими требованиями, следует из опроса "Левада-центра".
Обновлено вчера в 23:26